О предупреждении производственного травматизма при проведении работ по уборке зерновых культур в 2019 году

Источник материала: Клiч Радзiмы

Уборка урожая – ответственная пора не только для тружеников села, но и для работников, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья всех участников жатвы. Важно убрать урожай в сжатые сроки и без потерь, а для этого нужно соблюдать высокую организацию труда и технологическую дисциплину.

Одним из важнейших направлений в данной работе является профилактика несчастных случаев при работе с использованием различных видов сельскохозяйственной техники. Строгое соблюдение правил охраны труда в период уборки урожая – не только требования специально разработанных в этой сфере норм и правил, но и веление самой жизни, а своевременное обеспечение безопасных условий труда – важная составляющая комплекса сельскохозяйственных мероприятий.

Несмотря на постоянное напоминание о том, что необходимо строго соблюдать требования безопасности во время проведения любых сельскохозяйственных работ, к сожалению, имеют место несчастные случаи на производстве, в том числе и с тяжелыми последствиями. Многие нарушения требований охраны труда являются следствием неэффективного контроля со стороны руководителей и должностных лиц организаций. Нередкими являются случаи, когда и сами участники жатвы безалаберно относятся к выполнению своих обязанностей, что впоследствии приводит к печальным результатам.

В 2018 году недостатки в организации безопасного производства уборочных работ привели к несчастным случаям, в результате которых шесть работников получили тяжелые производственные травмы.

Основными причинами происшедших несчастных случаев явились: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда; допуск к эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, не отвечающих требованиям безопасности; нарушение требований безопасности труда другими работниками; недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда; нарушение потерпевшими требований трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда.

Так, 27 августа 2018 г. электротравму получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Мстиславский райагропромтехснаб» Мстиславского района Могилевской области.

В нарушение инструкции по охране труда работы по выгрузке зерна из бункера комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 «Палессе GS12» потерпевший выполнял, находясь на бункере непосредственно под высоковольтной линией электропередач ВЛ-110 кВ.

Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 24 июля 2018 г. с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства закрытого акционерного общества «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района в результате его травмирования при выполнении работ совместно с другим трактористом-машинистом по очистке наклонной камеры зерноуборочного комбайна «Lexion-580».

Для устранения постороннего шума потерпевший просунул руку в смотровой люк наклонной камеры. В это время второй тракторист-машинист производил удаление ошибок из бортового компьютера. При этом двигатель комбайна и молотильная камера продолжали работать. В какой-то момент находившийся в кабине комбайна тракторист-машинист решил отключить молотильную камеру, но случайно нажал кнопку пуска транспортера наклонной камеры, в результате чего левая рука потерпевшего попала под движущийся транспортер и была травмирована.

В действиях обоих трактористов-машинистов установлено нарушение требований инструкции по охране труда, выразившееся в устранении неисправностей при работающем двигателе комбайна.

Особое внимание следует обратить на организацию безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин, механизмов и оборудования.

10 августа 2018 г. тяжелую травму ноги получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз «Городок» Узденского района Минской области.

При выполнении ремонтных работ комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 «Палессе GS12» на территории машинно-тракторного парка потерпевший, спускаясь по лестнице из кабины комбайна, пропустил последнюю ступеньку и резко ступил на землю, после чего почувствовал резкую боль в правой ноге.

В ходе специального расследования установлено, что в момент травмирования тракторист-машинист был обут в собственные кроссовки. Директором организации не были приняты меры по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме (потерпевшему не была выдана специальная обувь).

Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 13 июля 2018 г. с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства учебно-опытного сельскохозяйственного производственного кооператива «Путришки» Гродненского района при проведении технического обслуживания комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 «Палессе GS12».

В этот день потерпевший совместно со слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования подготавливали комбайн к переходу на другой вид убираемых зерновых культур. Для этого необходимо было очистить головку зернового элеватора, проверить натяжение цепи и произвести смазку узлов. Данные операции следовало выполнить через люк, находящийся на корпусе комбайна на высоте около 2,7 метра от поверхности земли.

По причине того, что длина съемной лестницы, которой организацией-изготовителем был укомплектован комбайн, имела недостаточную длину (1,7 метра), потерпевший обратился к непосредственному руководителю. Однако необходимая лестница в месте выполнения работ отсутствовала, в связи с чем тракторист-машинист взял съемную лестницу, которой был оснащен рядом находящийся комбайн «Lexion-580» (длиной 2,5 метра).

Поднявшись на высоту около 1-1,2 метра, произошло скольжение лестницы по корпусу комбайна, и потерпевший упал на землю, получив при этом травму позвоночника.

По результатам проведенного расследования установлена неудовлетворительная организация производства работ по техническому обслуживанию комбайна со стороны главного инженера и инженера-механика, выразившаяся в необеспечении подмостями, специальными подставками, позволяющими выполнить работу по очистке головки зернового элеватора на высоте 2,7 метра, а также допуске потерпевшего, не прошедшего инструктаж по охране труда по соответствующему виду выполняемых работ.

9 августа 2018 г. тяжелую травму получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного филиала имени Юрия Смирнова открытого акционерного общества «Оршанский комбинат хлебопродуктов» Дубровенского района Витебской области.

При проведении работ по замене сегмента режущего аппарата жатки комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 «Палессе GS12» с применением инструмента ударного действия (молотка) отлетевшим осколком был травмирован левый глаз потерпевшего.

Следует отметить, что потерпевшим средства индивидуальной защиты (защитные очки) не применялись, хотя о месте их нахождения работнику было известно.

Особое внимание необходимо обратить на техническое состояние машин, механизмов и оборудования, являющихся источником повышенной опасности. Нередкими являются случаи, когда в организациях агропромышленного комплекса к выполнению уборочных работ допускаются технически неисправные транспортные средства.

Так, тяжелую производственную травму 17 августа 2018 г. получил работающий по гражданско-правовому договору, заключенному с открытым акционерным обществом «Железинский АГРО» Славгородского района Могилевской области.

В этот день потерпевший выполнял работы по отвозке зерна от комбайнов на своем личном автомобиле «МАЗ 5551». При выполнении очередного рейса автомобиль застрял в колее на проселочной дороге. Для его буксировки был направлен погрузчик «Амкодор 352С-02». При фиксировании буксировочного троса потерпевший находился между автомобилем и погрузчиком. В какой-то момент произошло самопроизвольное движение последнего, в результате чего потерпевший был прижат к автомобилю.

В ходе специального расследования установлено, что главным инженером был допущен к эксплуатации погрузчик с неисправным состоянием пневмогидроаккумуляторов в гидросистеме тормозов и отсутствующим механизмом стояночного тормоза.

Кроме того, директор допустил к выполнению работ потерпевшего без стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, а тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, управляющего погрузчиком, — без прохождения повторного инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, периодического медицинского осмотра.

Рассматривая ситуацию с обеспечением охраны труда при проведении уборочной кампании, не следует забывать и о послеуборочной обработке зерновых культур, а именно, организации безопасных условий труда работников, обслуживающих зерносушильные комплексы.

В целях недопущения несчастных случаев на производстве в период уборки зерновых культур Департамент полагает целесообразным рекомендовать:

Руководителям организаций агропромышленного комплекса:

довести информацию об имевших место в 2018 году несчастных случаях, происшедших при проведении уборочных работ, до сведения заинтересованных;

провести внеплановые инструктажи по охране труда с работниками, привлекаемыми к работам по уборке зерновых, в том числе и сторонних организаций;

в целях исключения случаев травмирования работников обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36;

к работе на зерноуборочной технике допускать работников соответствующей квалификации;

обеспечить работников, занятых выполнением уборочных работ, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом и инвентарем;

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники производить согласно требованиям, изложенным в эксплуатационных документах организаций-изготовителей, а также Правил по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14;

комиссионно провести внеочередные осмотры состояния производственных зданий и сооружений зерносушильных комплексов, складов для хранения зерна и других сооружений с оформлением соответствующих актов;

обеспечить ограждение завальных и смотровых ям, бункеров-накопителей и т.д. Завальные ямы и бункера-накопители оборудовать предохранительными решетками или крышками, запирающимися на замок;

обеспечить осуществление контроля за состоянием трудовой и производственной дисциплины, соблюдением работающими требований локальных правовых актов по охране труда;

не допускать к работе (отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных или не применяющих средства индивидуальной защиты.

И.СНАРСКИЙ, заместитель начальника Глубокского межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда;

А.РУДАК, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.