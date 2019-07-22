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В Беларуси с 1 августа увеличатся пенсии. Сколько получают пенсионеры в других странах

23.07.2019 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 августа в Беларуси увеличиваются пенсии. В результате перерасчета трудовые пенсии вырастут в среднем на 6,6% и составят 438 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько получают пенсионеры в других странах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В России средняя пенсия в июне составила 14 347 российских рублей (460,51 белорусских по курсу Нацбанка на 23 июля). Это примерно 34,3% от средней зарплаты по стране. При этом российские власти обещают, что в течение 2019 года пенсии вырастут в среднем на 1000 российских рублей (32 белорусских).

В Украине по данным на 1 июля пенсионеры в среднем получают 3006 гривен (237,19 белорусских рублей). При этом пенсии по возрасту с начала года выросли на 13,6%.

В Казахстане пенсии состоят из двух частей — базовой и солидарной. Базовая пенсия на конец июня составила 27 000 тенге (142 рубля), а средний размер базовой вместе с солидарной — 85 785 тенге (452 рубля). При этом в прошлом году у наших соседей по ЕАЭС изменился порядок начисления базовой пенсии. В итоге более чем для 2 миллионов человек она выросла на 80%.

В Литве пенсионеры в мае в среднем получали 344 евро (780 рублей). В 2019 году средний размер выплат пока не менялся.

В Латвии в первом полугодии пенсии в среднем составляли 304 евро (689 рублей). Причем в этом году средняя пенсия в Латвии впервые перевалила за 300 евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года пенсия выросла на 8,15 евро (18,48 рублей).

В Эстонии средняя пенсия по возрасту в первом квартале этого года составляла 448 евро (1016 рублей). По сравнению с первым кварталом 2018-го она выросла на 31 евро (70,29 рублей).

В марте средняя пенсия в Польше составляла 2328 злотых (1244 рубля).

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