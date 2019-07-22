У некоторых минчан не примут заявки на получение электронных жировок

Источник материала: Tut.by

У минчан появилась возможность получать жировки в электронном виде, но некоторым отказывают в регистрации заявок. Кто эти люди, сообщает агентство «Минск-Новости».

С 12 июля на сайте ерсц.бел можно оформить заявку на получение жировок в электронном виде, раньше для этого нужно было принести заявление в расчетно-справочный центр. В Центре информационных технологий Мингорисполкома рассказывают, что услуга оказалась очень востребована: за 10 дней от минчан поступило 8247 заявок. Из них 6099 одобрены, 363 находятся на рассмотрении, а 1785 отклонены.

— Люди, которым было отказано в регистрации, не числились в базе данных как собственники или наниматели жилых помещений. Возможно, это были члены их семей, родственники, близкие. Но правила таковы, что заявку должны оформлять только собственники или наниматели, на имя которых приходят извещения, — пояснила начальник отдела маркетинга Центра Оксана Головацкая.

Также плательщики, которые перешли на электронный формат извещений, могут вернуться к бумажному варианту. Для этого нужно прийти в РСЦ по месту жительства и написать заявление. Пока таких случаев не было.

Число минчан, которым приходят электронные извещения, превысило 18 тысяч. Это около 2,5% от числа лицевых счетов, которые обслуживает единый расчетно-справочный центр.

После того как сайт ерсц.бел стал принимать заявки на получение жировок в электронном виде, люди стали жаловаться на проблемы с доступом. Выяснилось, что из-за большого количества переходов на сайт возникли технические проблемы.

— Настолько высокий интерес к новой опции стал для нас приятным открытием, — сказали тогда в Центре информационных технологий.