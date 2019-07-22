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Сколько бензина могут купить белорусы на зарплату?

23.07.2019 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитический отдел Picodi.com выяснил, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира.



Исследование показало, что в одних регионах, несмотря на отсутствие нефтедобычи, бензин для населения оказался более чем доступен. В других же, судя по размеру зарплат и цене за литр топлива, автомобиль все еще остается роскошью, а не средством передвижения, пишет «Ежедневник».

В некоторых странах ситуация с бензином начинает напоминать сюжет фильма «Безумный Макс». Например, в Таджикистане, несмотря на относительную дешевизну одного литра АИ-95 (0,81 доллара), уровень средней зарплаты настолько невысок, что на эти деньги можно позволить себе купить лишь около 130 литров. В Казахстане же бензин стоит почти в два раза дешевле (0,45 доллара) и жители страны в состоянии купить более 800 литров. В Средней Азии именно Казахстан лидирует по этому показателю. Другие данные по региону: Узбекистан – 238 литров на зарплату, Кыргызстан – 305.


В Беларуси, при средней зарплате 845 рублей «на руки», в первые шесть месяцев 2019 года можно было купить 528 литров бензина. В соседней России этот показатель составляет 887 литров, при том, что Россия на протяжении долгих лет занимает лидирующие позиции в добыче нефти.

Из стран бывшего СССР в лидеры выбиваются Эстония и Литва. Бензин в странах Балтии, по нашим меркам, дорогой, но на еврозарплаты можно купить более 840 литров топлива.

В Украине и Молдове при схожей цене за литр (1,09 доллара и 1,03 доллара) доступны 258 и 298 литров соответственно.
 
 
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Аналитический отдел Picodi.com выяснил, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира.
 
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