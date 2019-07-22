Легкая атлетика. Победители матча Европа — США в Минске получат по 7 тысяч евро призовых, за последнее место — 500 евро

"Минск-Новости" , почти все атлеты, задействованные на дорожках и в секторах, получат вознаграждение. Каким оно будет, зависит от результата. В индивидуальных дисциплинах победители пополнят кошелек на 7 тысяч евро. Серебряные призеры получат 5 тысяч, бронзовые — 4 тысячи. Спортсмены, занявшие 7-е и 8-е места, — по 500 евро. Как сообщают, почти все атлеты, задействованные на дорожках и в секторах, получат вознаграждение. Каким оно будет, зависит от результата. В индивидуальных дисциплинах победители пополнят кошелек на 7 тысяч евро. Серебряные призеры получат 5 тысяч, бронзовые — 4 тысячи. Спортсмены, занявшие 7-е и 8-е места, — по 500 евро.





В эстафетах гонорар предусмотрен только для трех лучших квартетов. Сильнейшая команда станет богаче на 6 тысяч евро (сумма делится поровну между атлетами), за второе место причитается 4 тысячи, за третье — 2 тысячи.





В каждом виде программы выступят восемь спортсменов (четыре представителя от Европы и четыре — от США). Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена.





По словам председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, в состав сборной Европы войдут 10 отечественных спортсменов, среди которых Эльвира Герман, Татьяна Холодович, Максим Недосеков, Анастасия Мирончик-Иванова.



