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Легкая атлетика. Победители матча Европа — США в Минске получат по 7 тысяч евро призовых, за последнее место — 500 евро
Источник материала: Партизан
Организаторы легкоатлетического матча Европа — США, который пройдет на минском стадионе "Динамо" 9 и 10 сентября 2019 года, раскрыли величину призовых спортсменам.
Как сообщают
В эстафетах гонорар предусмотрен только для трех лучших квартетов. Сильнейшая команда станет богаче на 6 тысяч евро (сумма делится поровну между атлетами), за второе место причитается 4 тысячи, за третье — 2 тысячи.
В каждом виде программы выступят восемь спортсменов (четыре представителя от Европы и четыре — от США). Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена.
По словам председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, в состав сборной Европы войдут 10 отечественных спортсменов, среди которых Эльвира Герман, Татьяна Холодович, Максим Недосеков, Анастасия Мирончик-Иванова.
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Легкая атлетика. Победители матча Европа — США в Минске получат по 7 тысяч евро призовых, за последнее место — 500 евро
Организаторы легкоатлетического матча Европа — США, который пройдет на минском стадионе "Динамо" 9 и 10 сентября 2019 года, раскрыли величину призовых спортсменам.
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