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Легкая атлетика. Победители матча Европа — США в Минске получат по 7 тысяч евро призовых, за последнее место — 500 евро

23.07.2019 12:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы легкоатлетического матча Европа — США, который пройдет на минском стадионе "Динамо" 9 и 10 сентября 2019 года, раскрыли величину призовых спортсменам.

Как сообщают "Минск-Новости", почти все атлеты, задействованные на дорожках и в секторах, получат вознаграждение. Каким оно будет, зависит от результата. В индивидуальных дисциплинах победители пополнят кошелек на 7 тысяч евро. Серебряные призеры получат 5 тысяч, бронзовые — 4 тысячи. Спортсмены, занявшие 7-е и 8-е места, — по 500 евро. 

В эстафетах гонорар предусмотрен только для трех лучших квартетов. Сильнейшая команда станет богаче на 6 тысяч евро (сумма делится поровну между атлетами), за второе место причитается 4 тысячи, за третье — 2 тысячи. 

В каждом виде программы выступят восемь спортсменов (четыре представителя от Европы и четыре — от США). Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. 

По словам председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, в состав сборной Европы войдут 10 отечественных спортсменов, среди которых Эльвира Герман, Татьяна Холодович, Максим Недосеков, Анастасия Мирончик-Иванова.
 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы легкоатлетического матча Европа — США, который пройдет на минском стадионе "Динамо" 9 и 10 сентября 2019 года, раскрыли величину призовых спортсменам.
 
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