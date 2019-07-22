







Медиа-Полесью в РФСК «Здоровье», 23 июля москвичи покидают Лунинец и направляются в Как рассказалив РФСК «Здоровье», 23 июля москвичи покидают Лунинец и направляются в Минск , где проведут стыковые матчи с белорусскими хоккеистами. Провести показательные матчи в Лунинце россияне отказались.





Этим летом ожидается приезд ещё нескольких команд хоккеистов, белорусских и зарубежных, на сборы в Лунинец, сообщили в РФСК.









Ни для кого не секрет, что понастроенные по приказу Лукашенко ледовые арены в провинции простаивают и терпят убытки - для местных жителей это дорогое удовольствие.





И вот, похоже, некоторым аренам нашли применение, сдавая в аренду зарубежным хоккейным клубам.