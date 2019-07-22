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Наконец-то пригодилась: в ледовой арене в Лунинце прошли сборы московского "Спартака"
Источник материала: Партизан
Юношеский состав московской команды в течение двух недель тренировался в Лунинце.
Как рассказали
Этим летом ожидается приезд ещё нескольких команд хоккеистов, белорусских и зарубежных, на сборы в Лунинец, сообщили в РФСК.
Ни для кого не секрет, что понастроенные по приказу Лукашенко ледовые арены в провинции простаивают и терпят убытки - для местных жителей это дорогое удовольствие.
И вот, похоже, некоторым аренам нашли применение, сдавая в аренду зарубежным хоккейным клубам.
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Юношеский состав московской команды в течение двух недель тренировался в Лунинце.
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