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Наконец-то пригодилась: в ледовой арене в Лунинце прошли сборы московского "Спартака"

23.07.2019 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юношеский состав московской команды в течение двух недель тренировался в Лунинце.



Как рассказали Медиа-Полесью в РФСК «Здоровье», 23 июля москвичи покидают Лунинец и направляются в Минск, где проведут стыковые матчи с белорусскими хоккеистами. Провести показательные матчи в Лунинце россияне отказались.

Этим летом ожидается приезд ещё нескольких команд хоккеистов, белорусских и зарубежных, на сборы в Лунинец, сообщили в РФСК.


Ни для кого не секрет, что понастроенные по приказу Лукашенко ледовые арены в провинции простаивают и терпят убытки - для местных жителей это дорогое удовольствие. 

И вот, похоже, некоторым аренам нашли применение, сдавая в аренду зарубежным хоккейным клубам.
 
Теги: Минск
 
 
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Юношеский состав московской команды в течение двух недель тренировался в Лунинце.
 
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