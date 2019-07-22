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Лукашенко потребовал собрать 9,5 млн тонн зерна

23.07.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко требует задействовать все резервы в ходе текущей уборочной кампании и собрать в стране не менее 9,5 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы.

"Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы", - сказал Лукашенко на селекторном совещании во вторник.

"С полей мы должны взять 9,5 млн тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!", - заявил он.
 
 
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Александр Лукашенко требует задействовать все резервы в ходе текущей уборочной кампании и собрать в стране не менее 9,5 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы.
 
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