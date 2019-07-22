Лукашенко потребовал собрать 9,5 млн тонн зерна

"Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы", - сказал Лукашенко на селекторном совещании во вторник.





"С полей мы должны взять 9,5 млн тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!", - заявил он.



