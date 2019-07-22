|
Прибрался: в деревне Погорелое под Борисовом хозяин случайно сжег... всё
Источник материала: Партизан
В деревне Погорелое Борисовского района 21 июля хозяин случайно поджег дом во время уборки приусадебного участка. Он решил сжечь мусор, но огонь уничтожил дом и хозяйственные постройки.
В результате пожара выгорел жилой дом, а также уничтожены две хозяйственные постройки, расположенные на расстоянии пяти метров от дома. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем хозяина дома (сжигание мусора), сообщили в пресс-службе МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Погорелое Борисовского района 21 июля хозяин случайно поджег дом во время уборки приусадебного участка. Он решил сжечь мусор, но огонь уничтожил дом и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)