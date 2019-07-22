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Прибрался: в деревне Погорелое под Борисовом хозяин случайно сжег... всё

23.07.2019 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деревне Погорелое Борисовского района 21 июля хозяин случайно поджег дом во время уборки приусадебного участка. Он решил сжечь мусор, но огонь уничтожил дом и хозяйственные постройки.



В результате пожара выгорел жилой дом, а также уничтожены две хозяйственные постройки, расположенные на расстоянии пяти метров от дома. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем хозяина дома (сжигание мусора), сообщили в пресс-службе МЧС.
 
 
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В деревне Погорелое Борисовского района 21 июля хозяин случайно поджег дом во время уборки приусадебного участка. Он решил сжечь мусор, но огонь уничтожил дом и...
 
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