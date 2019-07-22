Полуразрушенный дом одного из самых богатых евреев Беларуси продают за $4000

Оказалось, что за данной формулировкой скрывается усадьба самого Лейбы Стругача — основателя ошмянского винокуренно-дрожжевого завода и одного из самых богатых евреев Беларуси прошлого века.





В начале XX века усадьба в деревне Святой Дух (сегодня — это часть Ошмян) была одной из самых красивых на Гродненщине.





Двухэтажный дом в стиле модерн, бассейн с золотыми рыбками, пейзажный парк, оранжерея, каменная ограда с массивными воротами — такую роскошь мог себе позволить только купец первой гильдии, коим и являлся Лейба Стругач.





Именно благодаря ему на берегу реки Ошмянки вырос крупнейший по тем временам завод, а в городе появилась новая синагога.





После смерти Лейбы Стругача дрожжевым производством, а также домом под Ошмянами стали управлять его сыновья. Бизнес успешно развивался (в 1927 году ошмянский дрожжевой завод вошел в тройку наиболее успешных предприятий Восточной Польши) до 1939 года: после вхождения Западной Беларуси в состав СССР предприятие было национализировано.





Что касается дома Стругачей, то он попал на баланс отдела образования.





В отсутствие подходящего жилья райисполком заселил сюда семьи учителей, которые жили здесь вплоть до начала 2000-х. Когда потомков учителей, наконец, расселили, на здание обратил внимание некий инвестор, который намеревался открыть в усадьбе мини-отель.





К сожалению, предприниматель не просто не рассчитал свои силы, но и сильно навредил старинному зданию. Во время подготовки усадьбы к реконструкции с нее содрали всю штукатурку, да так и оставили, передумав ремонтировать.





В итоге, последние несколько лет «голая» дореволюционная постройка просто гниет. На плачевное состояние усадьбы Лейбы Стругача не раз указывали историки и краеведы. Говорят, что выкупить дом был готов и кто-то из местных. Теперь, благодаря предстоящему аукциону, у здания появляется шанс обрести хозяина.





Как сообщается в описании объекта на сайте Госкомимущества, будущий владелец усадьбы обязан провести реконструкцию и ввести здание в эксплуатацию в срок не позднее 5 лет с момента заключения договора купли-продажи. При этом, несмотря на свое богатое прошлое, здание не является историко-культурной ценностью, а значит, его можно использовать без каких-либо ограничений.





Аукцион по продаже усадьбы Лейбы Стругача пройдет 31 июля. Начальная стоимость здания общей площадью 476 квадратных метров — 7819 рублей (или почти 4 тысячи долларов).



