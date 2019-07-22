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Белорусы стали чаще покупать машины и лекарства, а мяса и овощей берут меньше

23.07.2019 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы в первом полугодии чаще покупали машины и телевизоры, чем в аналогичном периоде 2018-го. А вот есть овощей, мяса и круп стали меньше. Это следует из данных Белстата. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились товарные предпочтения белорусов.


pixabay.com

Из непродовольственных товаров белорусы стали чаще покупать авто. За первые 6 месяцев этого года машин куплено на 44,8%, или 7523 штуки больше, чем за этот же период в 2018 году. Причем 4,8% от общего количества — это автомобили отечественного производства. В этом же списке оказались и телевизоры. Их купили на 7,8% больше — больше 100 тысяч. Еще из бытовой техники люди стали чаще брать стиральные машины, холодильники и морозильники.

Жители Беларуси в первом полугодии покупали больше одежды, особенно верхней. За 6 месяцев курток, пальто, плащей и подобных предметов гардероба было куплено на более чем 420 тысяч рублей. По отношению к первому полугодию прошлого года прирост в денежном выражении составил 16,6%. Треть с лишним покупателей (37,9%) отдает предпочтение одежде нашего производства. Чаще стали покупать и нижнее белье. Продажи выросли на 11,3%.

Увеличилось и количество купленных лекарств — на 7,9%. В 41,5% случаев люди берут фармацевтические товары отечественного производства.

Если говорить про продукты, то в этом списке больше того, что мы стали покупать реже. К примеру, свежих овощей и грибов за 6 месяцев этого года мы съели на 8,9% меньше, чем в прошлом году. Мяса и мясных продуктов — на 0,5% меньше, круп — на 3,4% меньше. Зато водки белорусы стали покупать на 1,1% больше. А вот плодового вина на 2,7% меньше. Выросло и количество купленных фруктов на 5,8%, рыбы и продуктов из нее — на 1,2%, минеральной воды на 17,1%.

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Мы посмотрели, как изменились траты белорусов за первое полугодие 2019 в сравнение с первым полугодием прошлого года.
 
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