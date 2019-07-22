ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие документы необходимо предъявлять на автомобиль при пересечении таможенной границы ЕАЭС?

23.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Вопрос: Планируем поездку на отдых на автомобиле, который приобретен в лизинг (зарегистрирован в Республике Беларусь). Какие документы необходимо предъявлять должностным лицам таможни на автомобиль при пересечении таможенной границы ЕАЭС?

Ответ: Согласно статье 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию, в том числе подлежат транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС.

Следовательно, транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в Республике Беларусь, таможенному декларированию не подлежат и предоставление каких-либо документов на указанные транспортные средства при пересечении таможенной границы ЕАЭС должностным лицам таможенных органов не требуется.

Дополнительно информируем, что таможенным законодательством Украины может быть установлена необходимость предъявления документов на транспортные средства. О порядке ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, рекомендуем проконсультироваться в таможенных органах Украины (www.sfs.gov.ua.).

Дьяченко Татьяна, главный инспектор отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос: Планируем поездку на отдых на автомобиле, который приобретен в лизинг (зарегистрирован в Республике Беларусь). Какие документы необходимо...
 
Новости дня
Новости разные
 
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика