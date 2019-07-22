Какие документы необходимо предъявлять на автомобиль при пересечении таможенной границы ЕАЭС?

Источник материала: Газета Авангард

Вопрос: Планируем поездку на отдых на автомобиле, который приобретен в лизинг (зарегистрирован в Республике Беларусь). Какие документы необходимо предъявлять должностным лицам таможни на автомобиль при пересечении таможенной границы ЕАЭС?

Ответ: Согласно статье 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию, в том числе подлежат транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС .

Следовательно, транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в Республике Беларусь, таможенному декларированию не подлежат и предоставление каких-либо документов на указанные транспортные средства при пересечении таможенной границы ЕАЭС должностным лицам таможенных органов не требуется.

Дополнительно информируем, что таможенным законодательством Украины может быть установлена необходимость предъявления документов на транспортные средства. О порядке ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, рекомендуем проконсультироваться в таможенных органах Украины (www.sfs.gov.ua.).

Дьяченко Татьяна, главный инспектор отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни