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«Если бы жила одна, не хватало бы даже на продукты». Белорусы - о том, как изменилась жизнь на пенсии

23.07.2019 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Лучше будем экономить, но на работу не пойдем. Самое главное — это свобода», — говорит Татьяна из Минска, несмотря на пенсию в 470 рублей. А вот Светлане Константиновне из деревни в Лепельском районе этих денег не хватает, поэтому она ходит в лес за грибами и ягодами. «В прошлом году я нормально так заработала, тысячу долларов, если перевести», — рассказывает Светлана Константиновна. FINANCE.TUT.BY поговорил с неработающими пенсионерами о том, как изменилась их жизнь в новом статусе, приходится ли на чем-то экономить и хотели ли бы они снова вернуться на работу.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит», — заявил ранее президент, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов. По его мнению, вопрос размера пенсий — тяжелый случай.

Мы согласны, что случай тяжелый: достойно жить на 400 рублей в месяц — задача не из простых. А некоторые белорусы и вовсе получают лишь социцальную пенсию — 112 рублей. FINANCE.TUT.BY продолжает проект «(Не)слабая пенсия», в котором мы будем рассказывать о пенсионной системе в нашей стране.

«Половина пенсии уходит на кредит за квартиру»


Из личного архива

Диана Семенчук 30 лет проработала техником первой категории в институте «Белгоспроект». Она вышла на пенсию три года назад, еще успев застать старый пенсионный возраст в 55 лет.

— После пенсии мне еще год дали поработать, а потом сказали «до свидания». Вроде как пенсионный возраст повышают, а на работе при этом не держат, — удивляется Диана Владимировна, ей сейчас 58 лет.

Ее пенсия составляет 443 рубля. Практически половина этой суммы уходит на выплату кредита.

— Я стояла в очереди на расширение, и мне удалось взять льготный кредит на квартиру. Ставка низкая, но сам кредит на 20 лет, — объясняет Диана Владимировна. — Поэтому из пенсии 200 рублей сразу уходит на выплату.

С выплатой кредита иногда помогает сын. На квартплату вместе с электричеством и телефоном семья тратить около 100 рублей в месяц.

— Таблетки от давления каждый месяц покупаю, это еще рублей 40. А ведь еще надо покупать продукты. Раньше работал муж и оплачивал все это из своей зарплаты. Но с июля он тоже пенсионер, и я даже не представляю, как мы теперь будем жить, — говорит Диана Владимировна. — Должна сказать, что дети очень нам помогают, к счастью, у них есть такая возможность. Я настолько им благодарна! Дети — это мое самое большое богатство, а внуки — самое большое счастье. На них у меня вся надежда, а не на правительство.

Сделать какие-то сбережения перед выходом на пенсию Диане Владимировне не удалось.

— Наш главный вклад — это квартира, мы тут уже четыре года живем. Все сбережения, что были, ушли на нее. Сейчас вот никак ремонт не можем закончить, — говорит Диана Владимировна. — И траты свои мы абсолютно никак не планируем. Раньше, когда муж работал, и то пенсии не всегда хватало, а сейчас… Иногда получается каких-нибудь 10 рублей сэкономить, но что на них купишь? Уж точно не то, что я раньше покупала, а вот хочется все того же.

Искать новую работу, как многие пенсионеры, Диана Владимировна не пробовала: слишком много дел. А поначалу она и вовсе просто наслаждалась тем, что никуда не нужно ходить.

— За месяц даже набрала 10 килограммов. Потом стала трудиться на даче и быстро сбросила, — смеется Диана Владимировна. — Просто когда работаешь, отпуск даже как-то не считается, а тут как будто этот отпуск бесконечный! Да и кем в этом возрасте можно устроиться? Уборщицей или гардеробщицей? Я человек позитивный, но пойти на такую специальность решиться никак не могу. В этом возрасте хотелось бы чего-то сравнительно легкого. Я бы с удовольствием готовила что-нибудь, работала руками. Но я, если честно, все равно все время занята. Все лето, половину весны и половину осени — на даче, а зимой помогаю смотреть внуков.

«Заработала на ягодах тысячу долларов и сделала себе зубы»


Из личного архива

«Пенсия у меня 427 рублей. Это еще считается более-менее», — рассказывает Светлана Константиновна, которая живет в одной из деревень в Лепельском районе недалеко от Березинского заповедника. Она работала старшим мастером по строительству, на пенсию ушла в 58,5 года. Сейчас ей 62 года.

— Оплачиваю коммунальные услуги у себя в деревне, страховки, питание. Ничего из одежды себе не покупаю, потому что на это не хватает средств. В принципе, если нет каких-то неожиданных трат, то купить себе все самое основное я могу, но не больше, — перечисляет свои траты Светлана.

В дополнение к пенсии летом у Светланы Константиновны есть сезонная подработка — походы в лес.

— Где какой гриб, где какую ягоду найдешь. Потом сдаешь — и зарабатываешь на питание, такое вот подспорье, — объясняет Светлана Константиновна. — В этом году пока слабовато с урожаем, а в прошлом я нормально так заработала. Тысячу долларов, если перевести. Эти деньги все потратила: делала зубы, всякие другие необходимые расходы были. В общем, не считала уже копейки свои.

Найти какую-то более постоянную подработку Светлане Константиновне не удалось.

— В принципе, еще возраст такой, что, конечно, можно было бы и поработать. Но я всю жизнь проработала на стройке и теперь не могу найти какого-то подходящего мне места. И потом, летом я все равно всегда в деревне, сажаю огород. Это тоже большое дело: и картошку посадишь, и помидорчики-огурчики в парниках — все свое, — объясняет Светлана Константиновна.

На зиму дети забирают женщину в Минск. Да и в целом помогают финансово, к примеру, купили скутер.

— Права у меня есть, вот катаюсь теперь. А так дочка мне на телефон деньги переводит, сын приезжает и покупает продукты. Если бы дети не помогали, то, конечно, очень слабо можно было бы на эту пенсию прожить. Раньше, когда я только ушла на пенсию, у меня еще был муж, он работал, а сейчас я его два года, как похоронила, и стало сложнее. А я еще такой человек, что люблю вкусно покушать, чтобы мясо было. Конечно, на все одной только пенсии не хватит, — рассуждает Светлана Константиновна.

А вот о сбережениях она заранее не позаботилась: «никогда не думала, что будет так плоховато».

— Раньше когда-то что-то собирали, но потом уже ничего не откладывали абсолютно. А сейчас из пенсии копить? Да ну! Только если в лес сходишь, какую-то копейку отложишь. А так это бесполезно, живу от пенсии до пенсии, — говорит Светлана Константиновна.

«Заранее открыла вклад, потому что понимала, что одной пенсии мне не хватит»


Из личного архива

— У меня есть муж, который работает. Если бы мы вдвоем полностью были на пенсии, разговор был бы другой, — сразу говорит Валентина Егоровна, которой сейчас 62 года.

Сама она проработала на пенсии 5 лет, а окончательно на заслуженный отдых вышла полтора года назад.

— Пенсия у меня 423 рубля с какими-то копейками. Значительная часть этой суммы уходит на витамины и биодобавки. Когда я работала, у меня очень много денег уходило на лекарства. Но потом решила больше заботиться о здоровье. Конечно, витамины тоже недешевые, но все равно этим я выигрываю за счет того, что пью меньше таблеток и реже хожу к врачам. Получается небольшая экономия, — рассказывает Валентина Егоровна. — Еще со своей пенсии я плачу коммунальные, и немножко остается. Если бы жила одна, было бы, конечно, тяжело. Не хватало бы денег даже на продукты.

Тем не менее к жизни после работы Валентина Егоровна подготовилась. Откладывать деньги на пенсию на отдельный вклад — это «само собой разумеется». Да и другими банковскими продуктами, позволяющими сэкономить, она тоже пользуется.

— Как только стала получать пенсию, сразу открыла специальный вклад и стала ее полностью туда перечислять, чтобы тратить только зарплату. Я же еще пять лет работала на пенсии, — объясняет Валентина Егоровна. — Все туда откладывалось, потому что я уже понимала, что одной пенсии в будущем мне не хватит. Поэтому всем рекомендую заранее готовить какую-то подушку безопасности. А еще у меня три внука, три внучки, двое детей, невестка, зять, сватья и муж! Это тоже моя «подушка». Но пока и мы помогаем им, чем можем: и материально, и морально. Сейчас лето, внуков привозят на дачу. Это же тоже помощь! Или сходить в кино, пообщаться, какой-то опыт передать.

Помимо откладывания денег на пенсию, Валентина Егоровна старается экономить и на повседневных покупках.

— У меня очень много скидочных карточек почти из всех магазинов и аптек. У нас очень интересно идут скидки для пенсионеров: в одном магазине в понедельник, в другом — во вторник, в третьем — в пятницу… Уже знаешь, в какой день в какой магазин идти, — смеется Валентина Егоровна. — Вот сегодня ходила за покупками в один сетевой магазин, воспользовалась и пенсионной скидкой, и дисконтной карточкой. Получилась двойная скидка! А еще я получаю пенсию на карточку, когда ей платишь, тоже какая-то сумма на счет возвращается.

По словам Валентины Егоровны, мысли о жизни на пенсии ее не пугают.

— Мы послевоенные дети, наши родители жили в нищете, — объясняет она. — У меня обыкновенные родители, рабочие. Телевизор у нас появился только в 70-х годах, холодильник — вообще в 1975-м. И ничего, как-то жили и выжили! Ну не будем мы покупать элитные мясные продукты, а обычные — вполне можно. Можно взять филе курицы или маленький кусочек мяса и приготовить из него и первое, и второе. А еще есть альтернатива: делать что-то своими руками, а не только покупать. Я умею и шить, и вязать. Возможно, когда-нибудь подумаю и о том, чтобы заниматься этим на продажу. Но пока у меня дел хватает: муж работает, а мне нужно следить за домом и дачей. Сейчас вот как раз пора заготавливать и перерабатывать на зиму фрукты и овощи.

«Записалась в кружки для пенсионеров, занятие стоит 70 копеек»

Из личного архива

— В моем представлении пенсия у меня более-менее ничего. В соцстрахе даже удивились, когда ее начисляли. Может, это потому, что я ветеран труда и зарабатывала в последнее время достаточно? Хотя все равно моя пенсия раза в три меньше той зарплаты, что я получала, — рассуждает Светлана из Минска, ей сейчас 56 лет.

Свою первую пенсию она получила в прошлом октябре — 467 рублей. Потом Светлана доработала контракт, который заканчивался 31 декабря, и с нового года окончательно ушла на заслуженный отдых. А после завершения трудовой деятельности увеличилась и пенсия. Теперь она составляет 627 рублей.

— Я работала в банке начальником управления. Банк добавляет мне 100 рублей к пенсии. Плюс я сдаю квартиру, это еще 500 рублей в месяц. Пока сложно сказать, хватает ли мне этого на жизнь, слишком мало времени прошло, — говорит Светлана. — Наверное, если не ездить за границу, уменьшение дохода особо и не ощущается. Если бы мне кто-нибудь сейчас сказал: «Собирайся и поехали!», я бы не собралась. А в остальном все в порядке. Шмоток у меня столько, что я не знаю, куда их раздать. Коммуналка летом небольшая — 30 рублей. На еду этих денег тоже более чем хватает. Я одна с собакой, собака пока маленькая и, если честно, ест лучше, чем я. Но все это с учетом того, что, слава богу, не нужно тратиться на болезни и лекарства.

Саму себя Светлана называет «транжирой из транжир», но признает, что теперь придется переучиваться.

— Хорошо, что, когда перед пенсией были отходные в банке, успела по всем овердрафтам рассчитаться. Такой я человек: одни умеют откладывать и экономить, а другие — нет, и тут ничего не поделать, — считает Светлана. — До сих пор не могу сказать, что я как-то себя ограничиваю в чем-то и слишком экономлю. Хотя кое-что поменялось: раньше много денег тратилось, когда просто шляешься по магазинам, а теперь смотришь и понимаешь, что просто некуда будет носить эти маечки. Может, потом начну все деньги от сдачи квартиры откладывать на какие-нибудь поездки.

По словам Светланы, был и психологический момент: мол, когда выйдешь на пенсию, все должно стать плохо. Но пока этого не произошло.

— Понятно, что теперь все абсолютно по-другому. Но если думать, что жизнь кончилась и ты никому не нужен, то так и будет, — уверена Светлана. — Я из тех людей, которым всегда нравилось в отпуске, а теперь он бесконечный. Вот в мае съездила на дачу на три недели, к концу стала думать: как так, уже пора уезжать? Но ведь меня никто никуда не гонит! Или вот сейчас поставила кресло посреди двора, взяла книжку и сижу читаю. А еще у меня возле дома центр социального обеспечения, там есть разные кружки для пенсионеров. Занятие стоит 70 копеек! Я походила на йогу, потом записалась в группу здоровья, это что-то вроде зарядки. Очень мне нравится! Может, я и не самый показательный пенсионер, но не могу сказать, что все резко стало как-то плохо.

«Лучше будем экономить, но на работу не пойдем»

Татьяне из Минска 60 лет. На пенсию она вышла четыре года назад, а до того трудилась кадровиком в научно-исследовательском институте.

— Уволилась я в 56. Получается, еще год проработала на пенсии, а потом контракт истек, и я ушла. Но это было полностью мое решение. Я давно не хотела работать, но досрочно контракт со мной не расторгли, отпустили, только когда он истек. Еще сказали, мол, бесполезно уговаривать, — смеется Татьяна.

Сейчас она каждый месяц получает 470 рублей пенсии. У мужа пенсия по инвалидности — 245 рублей. Вдобавок семья сдает квартиру в Минске за 200 долларов, это еще около 400 рублей. Итого бюджет на месяц — около 1115 рублей.

— Квартира нас и спасает, так иногда от пенсии до пенсии бывает сложновато, — признается Татьяна. — Но мы были к этому готовы. Я прекрасно понимала, что такое жизнь на пенсии, и меня это совершенно не пугало. Просто я очень не хочу ходить на работу. Ни на какую!

Примерно треть ежемесячного бюджета супругов уходит на продукты.

— Рацион у нас остался тот же. Мы люди непривередливые, каких-то особых дорогих деликатесов никогда не покупали, всегда жили просто. Кусок мяса в холодильнике валяется — и хорошо, той же курицы может хватить надолго. И за скидками мы охотились, когда я еще работала, потому что строили дом в деревне и старались экономить. В этом плане почти ничего не изменилось, — рассказывает Татьяна. — Сейчас летом сидим в деревне, там, сами понимаете, проще. Магазина у нас в деревне нет, надо ехать. Порой поленишься, не поедешь — и не потратишься. Зато все лето на улице, на свежем воздухе. Грядочки, сад, огород — красота!

Остальные деньги уходят на оплату коммуналки, а также покупку стройматериалов: в деревенском доме пока еще не закончен ремонт. По словам Татьяны, после выхода на пенсию у нее практически полностью ушли расходы на одежду и обувь.

— Когда ходишь на работу, надо как минимум раз в два дня менять наряды. А тут все эти наряды, которые скопились за время трудовой деятельности, стали мне, в общем-то, ни к чему. В деревне проще, буквально одна-две тряпки нужны, а в город мы выезжаем редко. Я не похудела, не потолстела, осталась в том же размере. Так что эти расходы ушли, — поясняет Татьяна. — В заграничные поездки нас тоже не тянет. Пока не было дома в деревне, мы ездили в походы на озера, на реки, мотались по Беларуси на машине. Вот это доставляло нам огромное удовольствие. А куда-то за границу не хотелось никогда. Ни в Турцию, ни в Египет, ни в санатории — у нас санаторий в деревне. Из развлечений иногда выбираемся в Минск в театр. Детей не напрягаем, наоборот, сами им что-то стараемся давать. Деньги в виде подарков по случаю, иначе они бы не взяли. Еще прошу приезжать за фруктами-ягодами.

Скопить какую-то заначку на всякий случай Татьяне за время работы не удалось. Тем более не удается откладывать на нее на пенсии. Но из-за этого женщина не переживает.

— У нас ничего не отложено. Меня это как-то не беспокоит. Хоронят все равно за счет собеса (органы по труду, занятости и социальной защите. Прим. ред.), — шутит Татьяна. — Иногда и кажется, что надо бы мне или мужу на работу идти, но так не хочется. Лучше будем экономить, но на работу не пойдем. Самое главное — это свобода. Ты ни к чему не привязан, никуда не надо ехать, не надо в шесть утра вставать. Это для меня всю жизнь была трагедия.

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Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY поговорил с людьми, которые вышли на пенсию в последние несколько лет.
 
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