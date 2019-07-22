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Дом из дров на дереве. Зачем архитектор затащил гидромассажную ванну и камин на ветки дуба

23.07.2019 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитектор Гай Маллинсон очень хотел построить дом, который мог бы идеально вписаться в природный ландшафт. Спустя несколько лет его мечта сбылась, правда, реализована очень оригинальным образом. Как пишет admagazine.ru, жилье расположено в ветвях старого дуба, но в нем есть все для комфортного проживания — есть даже гидромассажная ванна.


Фото: Woodsman’s Treehouse

Уникальный домик на дереве называют Woodsman’s Treehouse. Сооружение на дереве предлагает такой же уровень комфорта, как обычный отель.


Фото: Woodsman’s Treehouse

Здесь есть гидромассажная ванна, вращающийся дровяной камин, кровать размера king-size, коврики от Келли Хоппен, кожаные кресла честертон, но главное — огромное окно с видом на лес.


Фото: Woodsman’s Treehouse

Несмотря на необычное расположение, дом не наносит вреда экосистеме. Конструкция стоит на высоких сваях и практически не касается стволов деревьев. Лаконичный фасад не пугает диких животных, а также позволяет дождевой воде свободно стекать вниз.


Фото: Woodsman’s Treehouse

Все здесь сделано для того, чтобы вы почувствовали единение с природой. Даже ключи владельцы прячут на территории отеля, чтобы посетителям не пришлось лишний раз контактировать с людьми.


Фото: Woodsman’s Treehouse

На огромной террасе есть дровяная печь для пиццы и барбекю, а также душ с горячей водой. С этого уровня по винтовой лестнице можно подняться на крышу, где располагаются джакузи и сауна под открытым небом.


Фото: Woodsman’s Treehouse

Фото: Woodsman’s Treehouse

Woodsman’s Treehouse — это семейный бизнес. Строить дом помогали трое сыновей Гая, а за интерьер отвечала его жена. На стенах висят ее картины, которые может приобрести каждый желающий. Домик на дереве предлагается по цене 990 фунтов стерлингов за две недели и 1485 фунтов стерлингов по выходным.


Фото: Woodsman’s Treehouse

Фото: Woodsman’s Treehouse

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