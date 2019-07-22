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Дом из дров на дереве. Зачем архитектор затащил гидромассажную ванну и камин на ветки дуба
Источник материала: Tut.by
Архитектор Гай Маллинсон очень хотел построить дом, который мог бы идеально вписаться в природный ландшафт. Спустя несколько лет его мечта сбылась, правда, реализована очень оригинальным образом. Как пишет
Уникальный домик на дереве называют Woodsman’s Treehouse. Сооружение на дереве предлагает такой же уровень комфорта, как обычный отель.
Здесь есть гидромассажная ванна, вращающийся дровяной камин, кровать размера king-size, коврики от Келли Хоппен, кожаные кресла честертон, но главное — огромное окно с видом на лес.
Несмотря на необычное расположение, дом не наносит вреда экосистеме. Конструкция стоит на высоких сваях и практически не касается стволов деревьев. Лаконичный фасад не пугает диких животных, а также позволяет дождевой воде свободно стекать вниз.
Все здесь сделано для того, чтобы вы почувствовали единение с природой. Даже ключи владельцы прячут на территории отеля, чтобы посетителям не пришлось лишний раз контактировать с людьми.
На огромной террасе есть дровяная печь для пиццы и барбекю, а также душ с горячей водой. С этого уровня по винтовой лестнице можно подняться на крышу, где располагаются джакузи и сауна под открытым небом.
Woodsman’s Treehouse — это семейный бизнес. Строить дом помогали трое сыновей Гая, а за интерьер отвечала его жена. На стенах висят ее картины, которые может приобрести каждый желающий. Домик на дереве предлагается по цене 990 фунтов стерлингов за две недели и 1485 фунтов стерлингов по выходным.
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Уединенный домик на дереве в Англии.
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