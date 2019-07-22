﻿ Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально. Цена - от 205 долларов. 21.by
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Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально. Цена - от 205 долларов

23.07.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бренд Honor в Китае показал два новых смартфона — Honor 9X и 9X Pro. Гаджеты оснащаются выезжающими из корпуса фронтальными камерами и улучшенным «железом», пишет FoneArena.


Устройства выполнены из стекла и оснащаются экранами на 6,59 дюйма с разрешением 2340 на 1080 точек. Процессор в новинках один и тот же: фирменный Kirin 810. Оперативной памяти в младшей модели может быть установлено 4/6 ГБ, в старшей — 8 ГБ. Объем встроенного хранилища также рознится. В Honor 9X это 64 ГБ или 128 ГБ, в Honor 9X Pro — 256 ГБ. Впрочем, смартфоны поддерживаю карты microSD.

Кроме того, в Honor 9X Pro используется более мощная система охлаждения. По словам компании, это положительно скажется при запуске «тяжелых» 3D-игр. Фронтальная 16-мегапиксельная камера в устройствах выезжает из верхней грани корпусов.

В Honor 9X установлена сдвоенная основная камера (48 Мп + 2 Мп). В Pro-модели к ним добавляется третий 8-мегапиксельный датчик, позволяющий снимать с более широким углом обзора. Емкость аккумуляторов смартфонов составляет 4000 мАч, операционная система — Adroid 9 с оболочкой EMUI 9.1.

В Китае за начальную версию Honor 9X просят 205 долларов, Honor 9X Pro будет продаваться от 320 долларов. О сроках выхода на международный рынок пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Honor:

 
 
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О сроках выхода на международный рынок пока не сообщается.
 
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