﻿ 24-летняя девушка 30 секунд тащила 17-тонный грузовик. И это для нее совсем не рекорд!. 21.by
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24-летняя девушка 30 секунд тащила 17-тонный грузовик. И это для нее совсем не рекорд!

23.07.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дарья Нестерова из Алматы — чемпионка Казахстана и мира по пауэрлифтингу и чемпионка Азии по жиму лежа. А еще Дарья занимается силовым экстримом. Недавно она 30 секунд в одиночку тащила за собой 17-тонный грузовик — и это для нее совсем не рекорд! Посмотрите, на что способна эта девушка.

 
 
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