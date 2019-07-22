24-летняя девушка 30 секунд тащила 17-тонный грузовик. И это для нее совсем не рекорд!

Источник материала: Tut.by

Дарья Нестерова из Алматы — чемпионка Казахстана и мира по пауэрлифтингу и чемпионка Азии по жиму лежа. А еще Дарья занимается силовым экстримом. Недавно она 30 секунд в одиночку тащила за собой 17-тонный грузовик — и это для нее совсем не рекорд! Посмотрите, на что способна эта девушка.