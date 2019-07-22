|
МАРТ интернет-магазинам: плату за самовывоз взимать неправомерно
Источник материала: Myfin
Напомним, ранее ряд белорусских интернет-магазинов вводил дополнительную оплату покупки при самовывозе из определенных розничных точек. В их числе оказались 21vek.by, Oz.by и Wildberries.by.
В пояснении ведомства указано, что продавец вправе предложить потребителю дополнительную услугу по доставке товара либо заключить договор розничной купли-продажи с условием доставки товара, согласно которому обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разъяснение ведомство дало из-за многочисленных обращений потребителей
|
Свежие газеты
Архив (Разное)