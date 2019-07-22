МАРТ интернет-магазинам: плату за самовывоз взимать неправомерно

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Напомним, ранее ряд белорусских интернет-магазинов вводил дополнительную оплату покупки при самовывозе из определенных розничных точек. В их числе оказались 21vek.by, Oz.by и Wildberries.by.

В пояснении ведомства указано, что продавец вправе предложить потребителю дополнительную услугу по доставке товара либо заключить договор розничной купли-продажи с условием доставки товара, согласно которому обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем.