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МАРТ интернет-магазинам: плату за самовывоз взимать неправомерно

23.07.2019 13:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

МАРТ интернет-магазинам: плату за самовывоз взимать неправомерно
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Напомним, ранее ряд белорусских интернет-магазинов вводил дополнительную оплату покупки при самовывозе из определенных розничных точек. В их числе оказались 21vek.by, Oz.by и Wildberries.by.

В пояснении ведомства указано, что продавец вправе предложить потребителю дополнительную услугу по доставке товара либо заключить договор розничной купли-продажи с условием доставки товара, согласно которому обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем.

 
 
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Разъяснение ведомство дало из-за многочисленных обращений потребителей
 
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