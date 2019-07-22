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В ряду Volkswagen появится еще один компактный кроссовер
Источник материала: Tut.by
Немецкий автогигант, оценивший перспективность сегмента компактных кроссоверов, готов завалить рынок подобными автомобилями. Издание
Напомним, что в линейке производителя уже есть модели
В основу той машина легла платформа миникара up!, но будущий серийный кроссовер, как утверждает издание WardsAuto, узлы и агрегаты разделит с нынешними Polo и T-Cross — другими словами, речь идет об использовании модульной универсальной архитектуры MQB.
Производство нового «паркетника» будет налажено на заводе в испанкой Памплоне, где делают T-Cross и хэтчбеки Polo для европейского рынка. Старт продаж запланирован на 2022 год.
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Немецкий автогигант, оценивший перспективность сегмента компактных кроссоверов, готов завалить рынок подобными автомобилями. По информации СМИ, Volkswagen готовит...
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