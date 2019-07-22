В ряду Volkswagen появится еще один компактный кроссовер

Источник материала: Tut.by

Немецкий автогигант, оценивший перспективность сегмента компактных кроссоверов, готов завалить рынок подобными автомобилями. Издание WardsAuto сообщает, что Volkswagen готовит очередной «паркетник» на платформе MQB.





Напомним, что в линейке производителя уже есть модели T-Roc размером c Golf и T-Cross на основе Polo. По идее, будущая новинка в фирменной иерархии встанет на ступеньку ниже T-Cross, а внешность «паркетника», как ожидается, будет создана с оглядкой на концептуальный Taigun (на фото) длиной всего 3,85 м — этот шоу-кар немцы показали еще в 2012 году.

В основу той машина легла платформа миникара up!, но будущий серийный кроссовер, как утверждает издание WardsAuto, узлы и агрегаты разделит с нынешними Polo и T-Cross — другими словами, речь идет об использовании модульной универсальной архитектуры MQB.

Производство нового «паркетника» будет налажено на заводе в испанкой Памплоне, где делают T-Cross и хэтчбеки Polo для европейского рынка. Старт продаж запланирован на 2022 год.