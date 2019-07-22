﻿ В ряду Volkswagen появится еще один компактный кроссовер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ряду Volkswagen появится еще один компактный кроссовер

23.07.2019 13:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Немецкий автогигант, оценивший перспективность сегмента компактных кроссоверов, готов завалить рынок подобными автомобилями. Издание WardsAuto сообщает, что Volkswagen готовит очередной «паркетник» на платформе MQB.


Напомним, что в линейке производителя уже есть модели T-Roc размером c Golf и T-Cross на основе Polo. По идее, будущая новинка в фирменной иерархии встанет на ступеньку ниже T-Cross, а внешность «паркетника», как ожидается, будет создана с оглядкой на концептуальный Taigun (на фото) длиной всего 3,85 м — этот шоу-кар немцы показали еще в 2012 году.

В основу той машина легла платформа миникара up!, но будущий серийный кроссовер, как утверждает издание WardsAuto, узлы и агрегаты разделит с нынешними Polo и T-Cross — другими словами, речь идет об использовании модульной универсальной архитектуры MQB.

Производство нового «паркетника» будет налажено на заводе в испанкой Памплоне, где делают T-Cross и хэтчбеки Polo для европейского рынка. Старт продаж запланирован на 2022 год.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий автогигант, оценивший перспективность сегмента компактных кроссоверов, готов завалить рынок подобными автомобилями. По информации СМИ, Volkswagen готовит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика