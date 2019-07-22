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Ловите арт-фестиваль, на котором нужно обязательно зачекиниться в августе

23.07.2019 13:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Открытие тотальной экспозиции Алеся Родима «Арт-фестиваль „Мифологема тысячелетия“» состоится 15 августа в культурном хабе Ok16.


Пространство Ok16. Фото: ok16.by

Белорусско-немецкий проект посвящен феномену белорусской составляющей арт-сквота Тахелеса, огромного пустующего здания в центре Берлина, который был захвачен независимыми художниками и активистами. Он стал в 1990-х своего рода центральной опорой культурного моста, соединявшего белорусский и европейский андеграунд. Алесь Родим использовал свою мастерскую на территории Тахелеса для продвижения белорусского искусства за рубежом, пока в 2012 году в мастерскую Родима ворвались люди в балаклавах. Получив в свою собственность здание Тахелеса, большой немецкий банк не смог выселить художников легальными способами и обратился к частной службе охраны. Год ушел на то, чтобы вернуть себе арестованные немецкими властями результаты многолетней работы.

Арт-фестиваль «Мифологема тысячелетия» посвящен андеграундному мосту, который возрождается в новом качестве для изменившегося мира. Центром арт-фестиваля является Оpus magnum художника — картина «Мифологемы тысячелетия», размер которой примерно 15 на 4 метра. Она создавалась на протяжении пяти лет и будет демонстрироваться в Минске вместе с многими другими произведениями Родима, а также десятков других художников и перформеров из Беларуси, Тахелеса и всей Европы с многочисленными проектами и мероприятиями, которые пройдут в рамках арт-фестиваля.

Куратор выставки Илья Син обращает внимание:

— Ветер перемен наконец достиг Минска, который сегодня вряд ли кто назовет островком застоя. И очень символично, что эстафету Тахелеса перехватывает новая во всех смыслах арт-площадка Ok16. Именно она теперь активно строит новый мост — как между создателями мифологем в искусстве и зрителями, так и между культурными ситуациями в разных странах. И создает новые мифологемы нового тысячелетия.

Уже на следующий день после открытия арт-фестиваля пройдут презентации проектов коллег Алеся Родима по Тахелесу — Барбары Фрагонья (живопись), ZV Davis (фото), Мириам Вутке (перформанс), которые будут в Минске только три дня.

Когда: 15 августа — 29 сентября. Открытие — 15 августа, 19.00.

Где: .

Сколько: 5 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Открытие тотальной экспозиции Алеся Родима «Арт-фестиваль "Мифологема тысячелетия"» состоится 15 августа в культурном хабе Ok16.
 
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