﻿ В русской версии книги историка Харари убрали главу про Путина и Крым. И добавили про Трампа. 21.by
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В русской версии книги историка Харари убрали главу про Путина и Крым. И добавили про Трампа

23.07.2019 12:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Российское издательство «Синдбад» выпустило книгу израильского писателя и историка Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века». Но вот загвоздка: в русской версии книги исчезло упоминание Владимира Путина и ситуации с Крымом, хотя в оригинале автор затрагивал эти темы. Их заменили анализом выступлений Дональда Трампа. Об этом сообщает «Медуза».

В версии «Синдбада» на русском главу «Постправда» посвятили репликам Трампа, которые он произносил после инаугурации. Он сделал более шести тысяч ложных публичных заявлений. Так, в майской речи прошлого года президент США привел 98 утверждений, 76% из которых признали ложными. В ответ Трамп и его сторонники то и дело обвиняют американских журналистов в распространении по СМИ фейковых новостей

В аутентичной версии на английском в той же главе Харари разбирает другие исторические примеры. Он развивает тему лживых данных тем, как Владимир Путин публично отрицал присутствие в Крыму российских военных в феврале 2014 года. Автор считает: Путин точно знал, что вводит публику в заблуждение. Позиция писателя по этому вопросу осталось нетронутой в аналогах книги на немецком, французском, а также иврите.

Это не все. В отредактированном варианте указано, что, по мнению автора, Россия не считает аннексию Крыма вторжением в чужую страну. В подлиннике этой ремарки нет. Зато есть фраза о том, что Россия «поселила страх в душах соседей» – но ее тоже упразднили. 

Как объясняют корректировки издание и автор?

Сотрудники «Медузы» отправили запрос московскому издательству «Синдбад». Представители передали, что ответят после одобрительного сигнала «офиса Харари». В тот же день сам писатель в беседе с журналистами сайта NEWSru.co.il. подчеркнул, что не противился и разрешил их внести. С его слов, он допускает легкую адаптацию книг и утверждает изменения тезисов, чтобы его мысли дошли до большего числа людей и не оттолкнули их. Даже тех, кто живет в странах с недемократическим режимом.

 
Теги: Новости
 
 
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Российское издательство «Синдбад» выпустило книгу израильского писателя и историка Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века». Но вот загвоздка: в русской версии книги...
 
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