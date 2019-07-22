"Готовьтесь": Лукашенко посетит Гомельскую область

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси в ближайшие дни планирует посетить Гомельскую область, чтобы на месте обсудить проблемы сельского хозяйства региона.

Как правило, подобные поездки главы государства заканчиваются рядом отставок, а также поручением Комитету государственного контроля провести соответствующие проверки. Интрига в лишь в том, на каком уровне пройдут отставки.

На прошедшем селекторном совещании Александр Лукашенко напомнил, что уже не первый раз обращает внимание руководства области на необходимость пересмотра структуры посевных площадей в связи с изменением климата.

"Начинайте планировать, что и где вы будете сеять, - потребовал президент. - Надо вовремя все делать. В ближайшее время буду у вас. Готовьтесь, мы обсудим эти проблемы", - сказал глава государства. Он потребовал, чтобы во время поездки ему докладывали не о ходе уборочной, а о том, что будет завтра.