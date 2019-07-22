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"Готовьтесь": Лукашенко посетит Гомельскую область
23.07.2019 13:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси в ближайшие дни планирует посетить Гомельскую область, чтобы на месте обсудить проблемы сельского хозяйства региона.
Как правило, подобные поездки главы государства заканчиваются рядом отставок, а также поручением Комитету государственного контроля провести соответствующие проверки. Интрига в лишь в том, на каком уровне пройдут отставки.
На прошедшем селекторном совещании Александр Лукашенко напомнил, что уже не первый раз обращает внимание руководства области на необходимость пересмотра структуры посевных площадей в связи с изменением климата.
"Начинайте планировать, что и где вы будете сеять, - потребовал президент. - Надо вовремя все делать. В ближайшее время буду у вас. Готовьтесь, мы обсудим эти проблемы", - сказал глава государства. Он потребовал, чтобы во время поездки ему докладывали не о ходе уборочной, а о том, что будет завтра.
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Президент Беларуси в ближайшие дни планирует посетить Гомельскую область, чтобы на месте обсудить проблемы сельского хозяйства региона.
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