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Лукашенко доволен работой губернатора Могилевской области

23.07.2019 13:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает работу председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца и принимаемые им меры в аграрной сфере региона.

"Те договоренности, которые у нас с вами достигнуты, выдерживаете. Вы слово в слово доложили о том, о чем мы с вами договаривались. Это свидетельствует о том, что вы все-таки добьетесь перелома в Могилевской области", - сказал Лукашенко на селекторном совещании во вторник, заслушав доклад Зайца.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

"Главное, что вы понимаете, что надо делать. То, что вы нашли людей (губернатор рассказал о решении проблем с кадрами - ИФ), - хорошо. В Могилевской области всегда было нелегко с кадрами. Просто надо найти этих людей, которые хотят и умеют работать, хорошо им заплатить", - заметил президент.

Как сообщалось, Лукашенко подписал указ о назначении Зайца председателем Могилевского областного исполнительного комитета 1 апреля.

Тогда на встрече с ним и своим помощником - инспектором по Могилевской области Михаилом Русым он поручил навести "железный" порядок в области. Прежде всего, Лукашенко потребовал обеспечить соблюдение технологий в сельском хозяйстве региона. "Заставьте, научите их действовать по технологии. Не может Могилевская область плестись в хвосте с такими почвами, которыми она обладает. Это прекрасные земли", - отметил глава государства.

"Вы как граждане Беларуси мой приказ должны выполнить. Используйте любые законные методы, любое законное средство, чтобы там навести порядок и доказать, что вы технологичны и настоящие мужики", - добавил президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает работу председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца и принимаемые им меры в аграрной...
 
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