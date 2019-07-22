Макей провел встречу с новым послом Германии в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во вторник провел встречу с послом Германии Манфредом Хутерером по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили в пресс-службе МИД.

"Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-германского сотрудничества, включая его торгово-экономическое и инвестиционное направления, тематику взаимодействия между Беларусью и ЕС, вопросы региональной повестки дня", - отметили в пресс-службе.

Министр также поздравил Хутерера с назначением, выразив надежду на дальнейшее укрепление активного двустороннего диалога на всех уровнях, а также заверил в поддержке белорусской стороной взаимовыгодных инициатив в различных сферах.

До лета текущего года пост посла Германии в Беларуси четыре года занимал Петер Деттмар.