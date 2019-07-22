﻿ Макей провел встречу с новым послом Германии в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей провел встречу с новым послом Германии в Беларуси

23.07.2019 12:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во вторник провел встречу с послом Германии Манфредом Хутерером по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили в пресс-службе МИД.

"Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-германского сотрудничества, включая его торгово-экономическое и инвестиционное направления, тематику взаимодействия между Беларусью и ЕС, вопросы региональной повестки дня", - отметили в пресс-службе.

Министр также поздравил Хутерера с назначением, выразив надежду на дальнейшее укрепление активного двустороннего диалога на всех уровнях, а также заверил в поддержке белорусской стороной взаимовыгодных инициатив в различных сферах.

До лета текущего года пост посла Германии в Беларуси четыре года занимал Петер Деттмар.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во вторник провел встречу с послом Германии Манфредом Хутерером по случаю вручения им копий верительных грамот,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил не допустить "бешеной" как в России гибели пчел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика