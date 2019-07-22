Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не допустить в стране массовой гибели пчел, как это произошло в России.

"Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким", - сказал Лукашенко на селекторном совещании во вторник.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Как сообщалось, с начала лета из разных регионов России стали поступать сообщения о массовой гибели пчел. По предварительным данным, гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России (Удмуртия, Башкирия, Саратовская, Липецкая, Курская, Брянская, Тульская и ряд других областей).

Причиной называют использование опасных для пчел пестицидов.

Эксперты считают, что из-за гибели пчел производство меда в России в этом году может снизиться на 25-30%, а на рынке увеличится доля фальсификата.