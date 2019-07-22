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В пограничном пункте Кузница-Брузги идет ремонт
Источник материала: Интерфакс
С 23 июля в польском пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны - "Брузги") будут проводиться ремонтные работы, сообщили в Государственном пограничном комитете.
В связи с этим могут возникнуть временные трудности при пересечении границы, предупредили пограничники, и призвали учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-польскую границу.
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С 23 июля в польском пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны - "Брузги") будут проводиться ремонтные работы, сообщили в Государственном пограничном комитете....
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