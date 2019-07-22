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Транснефть предлагает установить предельный размер компенсаций за загрязненную нефть, есть разногласия
Источник материала: Интерфакс
"Транснефть" предлагает согласовать предельный уровень компенсаций компаниям, пострадавшим от загрязнения нефти хлоорганическими загрязнениями, однако некоторые участники процесса с этим не согласны, сообщил в интервью "Российской газете" первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.
"Сам механизм компенсаций еще не сформирован. Это непростая задача, которая должна пройти соответствующие процедуры согласования как внутри компании, так и с профильными ведомствами. Нефтяным компаниям и партнерам раскрыли только общие подходы. Единственное отличие в подходах к механизму компенсации - "Транснефть" предлагает согласовать предельный размер возможных выплат грузоотправителям в рамках заключенных договоров, а ряд других участников процесса просят подтвердить компенсацию текущего ущерба и покрытие иного ущерба, который может возникнуть в будущем", - сказал он.
"Ввиду отсутствия у компании договорных отношений с европейскими потребителями, а соответственно, и отсутствия оснований для прямого материального урегулирования последствий, с таким подходом компания не может согласиться и предлагает разумный, на наш взгляд, обоюдовыгодный вариант, который принят уже практически большинством грузоотправителей. Все переговоры грузополучатели должны вести с грузоотправителями в рамках заключенных между ними договоров поставки (купли-продажи) нефти", - добавил Гришанин.
Он сказал также, что "Транснефть" не получала письмо от концерна "Белнефтехим" о предварительной оценке потерь от поставки некондиционной нефти в Беларусь. "Как уже отмечалось, "Транснефть" плотно работает с Минэнерго России по вопросу о возможных механизмах урегулирования имущественных последствий инцидента. Мы также информируем ведомство об обращениях белорусских партнеров в адрес "Транснефти". На все запросы готовим свою аргументацию и подробно информируем белорусских коллег о своей позиции. Естественно, наши подходы в оценке последствий инцидента не всегда совпадают, но мы надеемся прийти к взаимоприемлемому компромиссу", - добавил топ-менеджер.
Гришанин сообщил, что компания пока не получала "расчетов размера потерь грузоотправителей". "Как отмечено ранее, грузоотправители в рамках договорно-правовых отношений должны документально подтвердить реальный ущерб. При поступлении надлежащим образом оформленных требований мы, естественно, будем их анализировать с точки зрения реальности, документального обоснования и связи с инцидентом", - подчеркнул он.
Гришанин отметил также, что компания пока не получала финансовые претензии от зарубежных операторов трубопроводной системы "Дружба", в том числе за расходы на очистку труб и резервуаров от хлорорганики. "Нам известно о заявлениях, в частности, белорусских коллег о наличии у них издержек в связи с инцидентом, однако такие заявления не подтверждены документально", - добавил он.
Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".
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Транснефть предлагает установить предельный размер компенсаций за загрязненную нефть, есть разногласия
"Транснефть" предлагает согласовать предельный уровень компенсаций компаниям, пострадавшим от загрязнения нефти хлоорганическими загрязнениями, однако...
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