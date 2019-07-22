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Тест: сколько в вас процентов «Гарри Поттера»?
Источник материала: Tut.by
Дэниелу Рэдклиффу стукнул тридцатник. Вроде не так много, но звучит жестко: совсем недавно мы смотрели на маленького Гарри Поттера и выглядели почти так же, а теперь актера совсем трудно представить на полном серьезе летающим на метле за игрой в квиддич. Но вообще-то Дэниел успел не только стать звездой экранизации волшебной саги, но и к своему юбилею отметиться разными высказываниями о себе. Может, вы похожи? Проверьте, сколько в вас процентов «Гарри Поттера»!
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Празднуем тридцатник Рэдклиффа смешным тестом. Проверяйте себя ;)
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