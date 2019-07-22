Яйца из Солигорска получили «сертификацию муфтиев России». И что дальше?

Источник материала: Слуцк Город





Солигорская птицефабрика стала производить яйца «Халяльные». Журналист Павлюк Быковский в своем фейсбуке обратил внимание на то, что яйца прошли сертификацию в России. Их у нас продаются с пометкой о том, что продукцию одобрил Совет муфтиев России, пишет Наша Ніва .

«Наша Нива» расспросила инженера по качеству Солигорской птицефабрики Светлану Катович, как это получилось, при том что в Беларуси тоже есть свой центр сертификации «БелХаляль».

«Во-первых, халяльные яйца мы производим уже полтора года, а центр сертификации в Беларуси появился лишь в ноябре 2018 года. Во-вторых, мы ориентированы на экспорт своей продукции в страны мусульманского мира. А это было их условие, что сертификация должна быть российской, выданной компетентной организацией при Духовном управлении мусульман», — ответила Светлана Катович.





В отделе маркетинга фабрики объяснили, что халяльные яйца отличаются от обычных том, что при их производстве не использовались ингредиенты животного происхождения. Попросту говоря, курам-несушкам давали исключительно растительный корм.

«Халяльные яйца — это пока выставочный экспонат. Да, мы ориентируемся на страны мусульманского мира, но договоров о поставках у нас пока нет. Не можем сойтись в цене», — добавили в отделе маркетинга.

Зато эти яйца свободно можно купить в белорусских магазинах.

«Для белорусов халяльность — это синоним правильного питания. Действительно, халяльные яйца имеют более яркий желток, они менее калорийны», — рассказали на Солигорской птицефабрике.