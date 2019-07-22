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Урожайность зерновых в Брестской области выше прошлогодней на 8 ц/га

23.07.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в Брестской области выше прошлогодней на 8 ц/га. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

Урожайность зерновых в Брестской области выше прошлогодней на 8 ц/га

"Уборка идет запланированными темпами. На утро у нас убрано 43% всех площадей при урожайности 36,8 ц/га, что выше, чем в прошлом году, на 8 ц/га. Сдерживают дожди, но убираем ежедневно, приспосабливаемся в зависимости от погодных условий. Топливом обеспечены на неделю, получили Br13,5 тыс. товарного кредита. Остальное будем приобретать за счет выручки. Зерно есть, продаем. Проблем здесь нет", - сказал Анатолий Лис.

Губернатор обратил внимание, что от засухи пострадали посевы зерновых в южных районах - Брестском, Каменецком, Пружанском. Там хозяйства уже убрали 60-70% площадей. "Они завершат скоро, поэтому есть возможность помочь северным районам, - подчеркнул Анатолий Лис. - В целом проблем не вижу: кадрами обеспечены, техника работает. Приобрели в этом году 26 комбайнов. Хотелось бы больше закупать, у нас 23% комбайнов старше 10 лет. Считаю, что справимся с уборкой в намеченные сроки. Нам необходимо 2 недели, чтобы завершить". В Брестской области рассчитывают получить более 1 млн т зерна.

Руководитель юго-западного региона добавил, что полностью убран озимый рапс - на площади 50,7 тыс. га при урожайности 24,9 ц/га. Валовый сбор этой масличной культуры получили на 25% выше прошлогоднего. Анатолий Лис отметил, что уже вытереблено более 80% льна, предприятия начали его переработку.

 
 
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  Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в Брестской области выше прошлогодней на 8 ц/га. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома...
 
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