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МАРТ: взимание платы за «самовывоз» товаров из пунктов выдачи незаконно

23.07.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с многочисленными обращениями потребителей о правомерности взимания платы за «самовывоз» товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов, МАРТ сообщает следующее.

МАРТ: взимание платы за «самовывоз» товаров из пунктов выдачи незаконно

Ранее о такой "услуге" заявлял магазин 21 век, но потом отменил её, доставка теперь бесплатная

Торговля по образцам, в том числе посредством интернет-магазина, осуществляется дистанционным способом, при котором выбор товара потребителем производится на основании описания товара, содержащегося в рекламе, каталогах, на сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и в иных информационных источниках.

Порядок осуществления торговли по образцам регулируется Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее - ГК), Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей» (далее - Закон), Правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31 (далее - Правила).

Статьей 5 Закона закреплены права потребителей, в частности, на свободный выбор товаров, информацию о товарах, государственную защиту своих прав.

В силу статьи 10 Закона продавец (изготовитель, исполнитель) обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара (работы, услуги). При этом пунктами 2 и 3 статьи 19 Закона ему запрещено обусловливать приобретение товара (работы, услуги) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), а также без согласия потребителя предоставлять дополнительные работы (услуги), оказываемые за плату.

Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товара (работы, услуги), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Таким образом, продавец вправе предложить потребителю дополнительную услугу по доставке товара либо заключить договор розничной купли-продажи с условием доставки товара, согласно которому обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано, - в место жительства гражданина (статья 469 ГК).

Т.е. из смысла, заложенного в нормах законодательства, регулирующего торговлю по образцам, доставка товара потребителю производится в место, определяемое индивидуально каждым потребителем (например, его место жительства, место работы или место нахождения в момент доставки). В этой связи с учетом требований подпункта 4.1 пункта 4 статьи 7 Закона до заключения договора потребителю должна быть предоставлена информация о цене и об условиях оплаты доставки товара.

Вместе с тем, потребитель имеет право отказаться от услуг по доставке товара и забрать его самостоятельно в месте, определенном продавцом (в офисе, магазине, пункте выдачи, на складе).

Перемещение товара продавцом между своими структурными подразделениями (торговыми объектами, складами, пунктами выдачи) является составляющей технологического процесса, обеспечивающего обработку товарных потоков в рамках организации торгового процесса. Расходы на перемещение товара в таких случаях, как и иные расходы торговых организаций, связанные с организацией торгового процесса в розницу и получением прибыли от этих операций, учитываются в цене товара (торговой надбавке к отпускной цене товара).

Таким образом, взимание дополнительной платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом (объекте продавца), является неправомерным, так как дополнительные услуги по доставке товара при этом потребителю не оказываются.

 
 
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