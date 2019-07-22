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Лукашенко: Беларусь всегда была на стороне сирийского народа
23.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь всегда была на стороне
«Мы всегда, с первых дней сирийского конфликта, были на стороне сирийского народа, на стороне вашего президента Башара Асада», – сказал глава государства
Он пообещал поддержку арабской республике. «Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии и всегда будем привержены этой позиции. Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет, и мы готовы сделать все, на что способна Беларусь. В процессе восстановления вашей страны после этой ужасной войны вы всегда можете рассчитывать на Беларусь», – отметил Лукашенко.
Глава МИД Сирии поблагодарил белорусов за поддержку и особенно за то, что у сирийских детей есть возможность приехать в Беларусь. За последние три года в оздоровительных лагерях страны отдохнули несколько сотен ребят.
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Президент пообещал поддержку арабской республике.
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