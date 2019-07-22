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Трудовой и Уголовный кодексы Беларуси обновили: что изменилось?

23.07.2019 13:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Изменения ждут Трудовой и Уголовный кодексы Беларуси. Соответствующие законы подписал 23 июля Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, более 260 новаций в трудовом законодательстве не только сделают рабочие отношения более гибкими и прозрачными, но и расширят социальные гарантии для работников. Впервые вводится понятие «дистанционный труд», а дисциплинированные сотрудники получат гарантию занятости – они смогут претендовать на контракт с максимальным сроком – 5 лет.

Трудовой и Уголовный кодексы Беларуси обновили: что изменилось?

Отцы теперь смогут брать двухнедельный отпуск в течение полугода после рождения ребенка. А женщины раньше выходить из декрета, даже если работа связана с командировками и ночными сменами.

Корректировка Уголовного кодекса коснулась антинаркотических статей – благодаря снижению нижнего порога наказания их будут назначать более избирательно.

Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте, а также реабилитацию нацизма.

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Новости Беларуси. Изменения ждут Трудовой и Уголовный кодексы Беларуси. Соответствующие законы подписал 23 июля Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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