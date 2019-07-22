﻿ Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?

23.07.2019 13:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

С появлением соцсетей мир всё чаще узнаёт о необычных и занятных флешмобах или челленджах. Например, сейчас всё ещё популярен челлендж про открывание бутылки ударом ноги с разворота.

Как сообщает Daily Mail, среди знаменитостей появилось новое увлечение – делать упражнения вниз головой. Обычно, это просто вставание на руки, но иногда придумываются и другие, более сложные способы поднять тело вверх так, чтобы голова была внизу.

Мы тоже захотели посмотреть на новое увлекательное занятие знаменитостей, а также решили добавить примеры нескольких менее известных людей.

1. Британская актриса Элизабет Хёрли.

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст нипочём

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: Capital Pictures

2. Британская певица Джери Холлиуэлл.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: BackGrid

3. Дочь британского бизнесмена Хлоя Грин.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: instagram.com/chloegreen5

4. Британская актриса Наоми Уоттс.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: Planet Pictures

5. Британская журналистка Тесс Дэйли.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: BackGrid

6. Американская певица Бритни Спирс.

Бритни Спирс: взлеты и падения поп-принцессы

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: BackGrid

7. Американская актриса Дина Мейер.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: instagram.com/dinameyer

8. Воздушная гимнастка Александра Селенкова.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: instagram.com/aerial_selenkova

9. Учитель йоги Нина Джарнум.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: instagram.com/ninajarnumyoga

10. Украинская певица Вера Брежнева.

«С носом ничего не делалось». Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: instagram.com/ververa

11. Российская певица Глюкоза.

Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Фото: instagram.com/glukozamusic

Люди в материале: Элизабет Хёрли, Джери Холлиуэлл, Хлоя Грин, Наоми Уоттс, Тесс Дэйли, Бритни Спирс, Дина Мейер, Александра Селенкова, Нина Джарнум, Вера Брежнева, Глюкоза
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С появлением соцсетей мир всё чаще узнаёт о необычных и занятных флешмобах или челленджах. Например, сейчас всё ещё популярен челлендж про открывание бутылки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест: сколько в вас процентов «Гарри Поттера»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика