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Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?
Источник материала: СТВ
С появлением соцсетей мир всё чаще узнаёт о необычных и занятных флешмобах или челленджах. Например, сейчас всё ещё популярен челлендж про открывание бутылки ударом ноги с разворота.
Как
Мы тоже захотели посмотреть на новое увлекательное занятие знаменитостей, а также решили добавить примеры нескольких менее известных людей.
1. Британская актриса Элизабет Хёрли.
2. Британская певица Джери Холлиуэлл.
3. Дочь британского бизнесмена Хлоя Грин.
4. Британская актриса Наоми Уоттс.
5. Британская журналистка Тесс Дэйли.
6. Американская певица Бритни Спирс.
7. Американская актриса Дина Мейер.
8. Воздушная гимнастка Александра Селенкова.
9. Учитель йоги Нина Джарнум.
10. Украинская певица Вера Брежнева.
11. Российская певица Глюкоза.
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С появлением соцсетей мир всё чаще узнаёт о необычных и занятных флешмобах или челленджах. Например, сейчас всё ещё популярен челлендж про открывание бутылки...
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