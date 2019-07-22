Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?

Источник материала: СТВ

С появлением соцсетей мир всё чаще узнаёт о необычных и занятных флешмобах или челленджах. Например, сейчас всё ещё популярен челлендж про открывание бутылки ударом ноги с разворота.

Как сообщает Daily Mail, среди знаменитостей появилось новое увлечение – делать упражнения вниз головой. Обычно, это просто вставание на руки, но иногда придумываются и другие, более сложные способы поднять тело вверх так, чтобы голова была внизу.

Мы тоже захотели посмотреть на новое увлекательное занятие знаменитостей, а также решили добавить примеры нескольких менее известных людей.

1. Британская актриса Элизабет Хёрли.

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст нипочём



Фото: Capital Pictures

2. Британская певица Джери Холлиуэлл.



Фото: BackGrid

3. Дочь британского бизнесмена Хлоя Грин.



Фото: instagram.com/chloegreen5

4. Британская актриса Наоми Уоттс.



Фото: Planet Pictures

5. Британская журналистка Тесс Дэйли.



Фото: BackGrid

6. Американская певица Бритни Спирс.

Бритни Спирс: взлеты и падения поп-принцессы



Фото: BackGrid

7. Американская актриса Дина Мейер.



Фото: instagram.com/dinameyer

8. Воздушная гимнастка Александра Селенкова.



Фото: instagram.com/aerial_selenkova

9. Учитель йоги Нина Джарнум.



Фото: instagram.com/ninajarnumyoga

10. Украинская певица Вера Брежнева.

«С носом ничего не делалось». Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет



Фото: instagram.com/ververa

11. Российская певица Глюкоза.