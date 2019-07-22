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Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

23.07.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нынешняя страда в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С полей должны взять 9,5 млн тонн. Президент провел сегодня, 23 июля, селекторное совещание по уборочной кампании.

Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

Задача перед аграриями стоит непростая. Дело в том, что в 2019 году работы по жатве зерновых совпали со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Подошел также срок убирать лен и рапс. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.

Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на 10 дней позже обычного. Значит, если позже началась уборка, ее следует завершить в течение двух недель – основную уборку, а за 20 дней мы однозначно должны закончить уборку.

Ставить задачу за две недели, думаю, это нереально, а 20 дней и выходить за сроки в 20 дней недопустимо. Это первая задача, которую я хотел бы довести до каждого исполнительно, прежде всего губернатора и министра.

Еще одна сложность работы по уборке зерновых – по времени накладываются на уборку второго укоса трав и массовый сев – подчеркиваю – пожнивных культур. Поэтому вторая задача, которую я хотел бы сегодня довести до всех, – это организовать работу так, чтобы мы могли (конечно, в приоритете) убрать зерновые, но параллельно, как бы ни было сложно, организовать во всех хозяйствах массовую уборку травянистых кормов. И обязательно (влаги достаточно сейчас, Господь не обделил) пожнивно, поукосно, где только возможно высевать травянистые корма для того, чтобы получить дополнительные кормовые единицы, как вы говорите.

Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

Одновременно необходимо убирать лен. Такой сверхнапряженный график работ в период страды бывает редко. Поэтому прошу принять это к исполнению. Жесточайший контроль по льну и серьезный контроль по рапсу. Рапс – это высокодоходная культура, очень рентабельная.

Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким.

По данным на 23 июля, аграрии собрали более 1,5 миллионов тонн зерна. В лидерах по намолоту Брестская область. Последней в жатву включилась Витебская – у нее самые низкие показатели. На данный момент зерновые и зернобобовые убраны уже на 22 % общей площади. Что касается урожайности, то в среднем в 2019 году она 32,5 центнера с гектара.

Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Нынешняя страда в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам, сообщили в программе Новости «24...
 
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