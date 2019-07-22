«Головотяпство и приписки»: Лукашенко раскритиковал ход уборочной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен тем, как проходит уборочная . Глава государства провел селекторное совещание с губернаторами.

«От всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые зерновые, и гречиха, и просо. Ниже девяти нельзя», – отметил Лукашенко.

Президента Беларуси беспокоит, что контролирующие органы по-прежнему выявляют массу недостатков: где-то мало механизаторов, где-то плохо подготовлена сельхозтехника и не хватает топлива. Эти вопросы нужно срочно решить, чтобы потери урожая были минимальными, потребовал Александр Лукашекно.

«Откровенное головотяпство, а зачастую – приписки. Но это уже нарушение закона, поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел надо обратить на это внимание и жестко спрашивать», – сказал Лукашенко. «Нам не нужны эти приписки, они ведь денег не дают. Они сбивают с толку и мешают планировать будущее», – добавил он.

Уборка зерновых в Беларуси в этом году началась на 10 дней позже обычного. Урожай уже собрали с 20% площадей.