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Белорусский рубль снова на коне - евро пробил двухлетний минимум

23.07.2019 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар и российский рубль также подешевели.

В ходе торгов 23 июля белорусский рубль третий раз подряд укрепился сразу ко всем основным валютам. а валютная корзина подешевела ещё на 0,19%. 

Курс доллара опустился на 0,0019 рубля до 2,0225 BYN/USD. До годового минимума  курсу доллара не хватает 16 дней.

Курс евро просел ещё на 0,0049 рубля до 2,2624 BYN/EUR и достиг минимума за 2 года.

Курс российского рубля снизился на 0,0059 рубля до 3,2039 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за минувшие 41 день.


Россия

Центробанк России определил официальные курсы валют на завтра. Так, курс доллара вырос на 15 копеек до 63,1290 российских рублей, а евро просел всего на 2 копейки до 70,6350 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и российский рубль также подешевели.
 
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