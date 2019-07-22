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Белорусский рубль снова на коне - евро пробил двухлетний минимум
Источник материала: Партизан
Доллар и российский рубль также подешевели.
В ходе торгов 23 июля белорусский рубль третий раз подряд укрепился сразу ко всем основным валютам. а валютная корзина подешевела ещё на 0,19%.
Курс доллара опустился на 0,0019 рубля до 2,0225 BYN/USD. До годового минимума курсу доллара не хватает 16 дней.
Курс евро просел ещё на 0,0049 рубля до 2,2624 BYN/EUR и достиг минимума за 2 года.
Курс российского рубля снизился на 0,0059 рубля до 3,2039 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за минувшие 41 день.
Россия
Центробанк России определил официальные курсы валют на завтра. Так, курс доллара вырос на 15 копеек до 63,1290 российских рублей, а евро просел всего на 2 копейки до 70,6350 российских рублей.
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Доллар и российский рубль также подешевели.
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