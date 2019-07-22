Белорусский рубль снова на коне - евро пробил двухлетний минимум

В ходе торгов 23 июля белорусский рубль третий раз подряд укрепился сразу ко всем основным валютам. а валютная корзина подешевела ещё на 0,19%.





Курс доллара опустился на 0,0019 рубля до 2,0225 BYN/USD. До годового минимума курсу доллара не хватает 16 дней.





Курс евро просел ещё на 0,0049 рубля до 2,2624 BYN/EUR и достиг минимума за 2 года.





Курс российского рубля снизился на 0,0059 рубля до 3,2039 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за минувшие 41 день.









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