В Великобритании - новый премьер









Бориса Джонсона, который теперь возглавит британское правительство. Об этом 23 июля сообщает Би-би-си . Консервативная партия Великобритания на общепартийном голосовании выбрала своим лидером бывшего министра иностранных дел, который теперь возглавит британское правительство. Об этом 23 июля сообщает





Соперником Джонсона на заключительном этапе голосования был действующий глава Форин-офиса Джереми Хант. В должность премьера новый лидер тори вступит 24 июля.





По закону главой правительства Великобритании становится лидер партии, которая победила на парламентских выборах. Но очередные выборы пройдут только в 2020 году, поэтому члены правящей Консервативной партии сами выбирали премьера.





В июне Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера консерваторов и, соответственно, с должности главы кабинета министров. Она выразила сожаление, что не смогла завершить процесс Брэкзита. По словам премьера, ее преемник должен будет найти компромисс для сторонников и противников выхода страны из Евросоюза.





Мэй договорилась с Евросоюзом, что Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. Но депутаты нижней палаты парламента трижды отклоняли проект Брэкзита, который она предлагала. Потом Евросоюз согласился перенести дату выхода на 31 октября 2019 года.









До этого времени руководство страны должно либо ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, либо полностью от него отказаться.





Джонсон — сторонник Брэкзита. Он не раз говорил, что Великобритания к 31 октября будет готова покинуть Евросоюз как с соглашением по Брэкзиту, так и без него. По его мнению, страхи противников выхода из ЕС преувеличены.