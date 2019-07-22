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Водитель автобуса потерял сознание и снес столб: у пассажиров - синяки и ссадины, он - в больнице
Источник материала: Партизан
Авария случилась 22 июля около 11.20 в Гомеле.
Автобус МАЗ, который ехал по улице Свиридова со стороны улицы Огоренко в направлении улицы Чечерской, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную опору.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, по предварительной информации, 43-летнему водителю стало плохо, он потерял сознание за рулем. В результате аварии травмы получили три пассажира, их доставили в областную больницу и оказали им медицинскую помощь.
Пассажирам госпитализация не понадобилась, а водитель находится в кардиологическом отделении Гомельской клинической больницы №3.
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Авария случилась 22 июля около 11.20 в Гомеле.
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