Saab решил обогнать трактор - двое погибших

Около 9.00 на трассе Костюковичи-Климовичи вблизи д. Муравилье столкнулись автомобиль Saab и трактор «МТЗ» с прицепом. В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки 1992 и 1995 годов рождения соответственно. Тракторист 1964 года рождения и двое других пассажиров легковушки 1995 годов рождения госпитализированы.













сообщает МВД в своем Телеграм-канале. По предварительной информации, Saab обгонял трактор, когда тот начал поворачивать налево. В итоге автомобиль оказался под прицепом, а сам тягач опрокинулся,МВД в своем Телеграм-канале.















