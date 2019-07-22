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Saab решил обогнать трактор - двое погибших

23.07.2019 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смертельное ДТП произошло на Могилевщине.

Около 9.00 на трассе Костюковичи-Климовичи вблизи д. Муравилье столкнулись автомобиль Saab и трактор «МТЗ» с прицепом. В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки 1992 и 1995 годов рождения соответственно. Тракторист 1964 года рождения и двое других пассажиров легковушки 1995 годов рождения госпитализированы.



По предварительной информации, Saab обгонял трактор, когда тот начал поворачивать налево. В итоге автомобиль оказался под прицепом, а сам тягач опрокинулся, сообщает МВД в своем Телеграм-канале.
 
 
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Смертельное ДТП произошло на Могилевщине.
 
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