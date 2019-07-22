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Венесуэла снова погрузилась во тьму

23.07.2019 13:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Венесуэле пятый раз за год произошел блэкаут. Без света осталась часть Каракаса и 23 штата.

22 июля в Венесуэле произошло очередное массовое отключение электроэнергии, которое затронуло часть столицы страны Каракас на востоке и западе, а также 23 штата. Об этом сообщает издание El Nacional.

Свет отключился вечером. В Караскасе из-за этого остановилось метро.

По данным издания, это уже пятый блэкаут в Венесуэле за год.

El Nacional отмечает, что обычно власти страны связывают отключения электричества с диверсиями, в то время как оппозиция и эксперты говорят, что проблема на самом деле в отсутствии инвестиций в инфраструктуру и коррупция. 

На этот раз министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес в своем Twitter причиной произошедшего назвал "электромагнитную атаку".

Когда 7 марта практически по всей Венесуэле впервые пропало электричество, президент Николас Мадуро заявил, что США развязали против страны электрическую войну. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подчеркнул, что дефицит электроэнергии – результат некомпетентности властей.


В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия поддержала Мадуро. В Госдепартаменте США заявили, что Мадуро должен уйти в отставку. 
 
 
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В Венесуэле пятый раз за год произошел блэкаут. Без света осталась часть Каракаса и 23 штата.
 
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