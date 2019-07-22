Что белорусские власти хотят получить от Запада: версия Виталия Рымашевского









Вчера Александр Лукашенко во время встречи с главой представительства Евросоюза Андреа Викторин заявил, что «нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и по политическим вопросам. Беларусь к этому готова, давайте будем в этом направлении двигаться ».





В России посчитали, что с Путиным разговор на Валааме не получился и потому Лукашенко кинулся к Западу. А какая белорусская версия?





- Белорусским властям сегодня нужно от Европы то, что им нужно было и вчера, и позавчера, -- считает Виталий Рымашевский. -- Во-первых, финансовая поддержка. Во-вторых, власть хочет получить от Запада полное признание существующей политической модели в стране. Но об "усиление диалога" (тем более, политического) сложно говорить, так как позиция официального Минска остается неизменной. Никакие условия Евросоюза по демократизации общества никто выполнять не собирается. Как мы видим, не будет никаких изменений и в избирательном законодательстве. Так что, по большому счету, заявки про диалог это всего лишь посыл для Европы, чтобы там скорее легализовали этот режим и не требовали реформ в стране.









- Запад на это готов пойти?





- Если европейцы пойдут на это, то все может закончиться достаточно плохо. Например, власти под развитием политического диалога понимают также легализацию Палаты представителей, которая практически на 100 процентов предназначена, а не выбрана народом. Если Европа признает белорусский парламент и выборы, то эта система законсервируется, и власти будут демотивированы хоть что-то менять. Например, Беларусь приняли в Болонский процесс, но, по информации из многих вузов, то, что там происходит, просто ужас. Есть зачистки заслуженных преподавателей со свободными взглядами, многие из них назначаются по принципу лояльности к власти. В Болонский процесс Беларусь включили, так сказать, авансом, но теперь никто и не собирается коренным образом реформировать систему образования. Происходит ее консервация и деградация. То же самое будет и в политической сфере, если Европа перестанет выдвигать условия о проведении свободных выборов в Беларуси и соблюдении прав человека.