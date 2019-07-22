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Вслед за адептами Гербалайф в Минск съзжаются Свидетели Иеговы

23.07.2019 13:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ожидается 8 тысяч человек.

С 26 по 28 июля 2019 года тысячи верующих со всей Беларуси соберутся на минском стадионе «Трактор» , где пройдет традиционный ежегодный конгресс Свидетелей Иеговы. В этом году его темой будут слова из Библии: «Любовь никогда не проходит». Ожидается присутствие около 8000 делегатов, которые приедут для библейского обучения и общения в течение трех дней. 

Подобные конгрессы начиная с мая этого года проходят в более чем 200 странах на около 400 языках. 

Вход на конгресс свободный для всех желающих. 

Напомни, что в России "Свидетели Иеговы" официально запрещены.

В минувшие выходные Минск принимал 11 тысяч адептов Гербалайфа
 
Теги: Минск
 
 
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