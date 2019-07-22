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Вслед за адептами Гербалайф в Минск съзжаются Свидетели Иеговы
Источник материала: Партизан
Ожидается 8 тысяч человек.
С 26 по 28 июля 2019 года тысячи верующих со всей Беларуси соберутся на минском стадионе «Трактор» , где пройдет традиционный ежегодный конгресс Свидетелей Иеговы. В этом году его темой будут слова из Библии: «Любовь никогда не проходит». Ожидается присутствие около 8000 делегатов, которые приедут для библейского обучения и общения в течение трех дней.
Подобные конгрессы начиная с мая этого года проходят в более чем 200 странах на около 400 языках.
Вход на конгресс свободный для всех желающих.
Напомни, что в России "Свидетели Иеговы" официально запрещены.
В минувшие выходные Минск принимал
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Ожидается 8 тысяч человек.
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