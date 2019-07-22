Что такое не везет: брестчанка прыгнула с моста на железнодорожные рельсы, но попала на крышу вагона

Инцидент произошел 20 июля около 23:30. Очевидцы сообщили в милицию, что с пешеходного моста на рельсы прыгнула женщина и упала на крышу вагона.





На место происшествия отправился сотрудник взвода ППСМ Брестского ОВДТ прапорщик Александр Кочан. Он поднялся на крышу вагона. Женщина сидела на его краю и угрожала прыгнуть, если к ней кто-нибудь приблизится. Однако прапорщику удалось разговорить ее. Женщина рассказала, что поссорилась с матерью и чувствует себя никому не нужной, поэтому решилась на суицид. У 43-летней брестчанки есть сын, дочь и маленький внук.





Пока милиционер разговаривал с женщиной, к вагону прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Увидев лестницу спасателей, женщина снова впала в истерику, но милиционер уговорил ее спуститься вниз. В больнице брестчанке оказали необходимую медицинскую помощь.





Временно женщину оставили под наблюдением врачей.