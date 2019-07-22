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Что такое не везет: брестчанка прыгнула с моста на железнодорожные рельсы, но попала на крышу вагона

23.07.2019 12:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестчанка хотела покончить жизнь самоубийством, но милиционер спас ее от попытки суицида. Об этом агентству БЕЛТА рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 20 июля около 23:30. Очевидцы сообщили в милицию, что с пешеходного моста на рельсы прыгнула женщина и упала на крышу вагона.

На место происшествия отправился сотрудник взвода ППСМ Брестского ОВДТ прапорщик Александр Кочан. Он поднялся на крышу вагона. Женщина сидела на его краю и угрожала прыгнуть, если к ней кто-нибудь приблизится. Однако прапорщику удалось разговорить ее. Женщина рассказала, что поссорилась с матерью и чувствует себя никому не нужной, поэтому решилась на суицид. У 43-летней брестчанки есть сын, дочь и маленький внук.

Пока милиционер разговаривал с женщиной, к вагону прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Увидев лестницу спасателей, женщина снова впала в истерику, но милиционер уговорил ее спуститься вниз. В больнице брестчанке оказали необходимую медицинскую помощь.

Временно женщину оставили под наблюдением врачей.
 
 
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Брестчанка хотела покончить жизнь самоубийством, но милиционер спас ее от попытки суицида. Об этом агентству БЕЛТА рассказали в УВД Брестского облисполкома.
 
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