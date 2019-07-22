Трудовой кодекс переписали: какие изменения ждут белорусов

Sputnik. Чего еще ждать трудолюбивым гражданам, разбирался





Лукашенко подписал во вторник закон "Об изменении законов", который вносит изменения в Трудовой кодекс. Власти мотивируют свое решение желанием создать условия для "эффективной и гибкой занятости" белорусов, а также заботой о расширении их социально-трудовых гарантий.





Сплошные послабления

Теперь в Беларуси будет регулироваться порядок временного перевода сотрудника на другую работу и даже к другому нанимателю.





Еще одной новацией стало установление выходного пособия на уровне одной среднемесячной зарплаты, но получить его можно будет только в том случае, если вы уволились из-за "установления неполного рабочего времени (менее половины нормы)".





В случае если работодатель захочет существенно изменить вам условия труда, ему придется предупредить об этом за календарный месяц. Кстати, благодаря изменениям белорусы получат возможность трудиться по совместительству полный рабочий день или смену во время отпуска.





Работай, как тебе удобно

Прогресс не стоит на месте и в Беларуси. Отныне в Трудовом кодексе появилась глава, регулирующая взаимоотношения трудящихся и нанимателей, когда работа выполняется дистанционно.





"Применение этой формы трудовых отношений стало возможным благодаря развитию информационных технологий", - поясняет пресс-служба Лукашенко.





Там также пояснили, чем удобна работа на "удаленке" для "трудовых отношений". Ведь в таком случае наниматель не обязан предоставлять и оборудовать рабочее место, а работник может трудиться "в любом месте, где ему удобно".









Социальные гарантии

Белорусские отцы, по новым правилам, если у них, конечно, есть работа, смогут при желании уйти на две недели в отпуск после рождения ребенка.





"С целью обеспечения трудовых прав работников закон предусматривает, что по соглашению сторон пятилетний контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия", – говорится в сообщении.





Новый контракт с такой категорией трудящихся будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться только при наличии письменного согласия белоруса.





Помимо прочего, предусмотрено, что теперь материальная ответственность работающих по контракту и договору будет одинаковой "только за умышленное причинение имущественного вреда".





Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.