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26 июля сотрудники ГАИ проведут Единый день безопасности дорожного движения

23.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

26 июля сотрудники ГАИ проведут Единый день безопасности дорожного движения

26 июля пройдёт Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сбрось скорость!»

Спешка и лихачество – одни из основных причин ДТП. По статистике, каждая четвертая авария на дороге происходит из-за нарушения скоростных режимов. И зачастую такие аварии характеризуются тяжелыми последствиями.

Так, с целью предупреждения  дорожно-транспортных происшествий по причине несоблюдения скоростных режимов 26 июля состоится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сбавь скорость!».

Ежедневно с помощью современных технических средств наряды ДПС будут фиксировать скорость проезжающих автомашин. Кроме того, сотрудники ГАИ отправятся в трудовые коллективы предприятий и организаций города, чтобы рассказать о целях и задачах проводимого мероприятия, а также напомнить всем водителям об административной ответственности за превышение скорости.

Госавтоинспекция напоминает: Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь за превышение скорости предусмотрена административная ответственность. Так, за превышение установленного скоростного режима на 10-20 километров в час грозит предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины, на 20-30 километров в час — штраф в размере от одной до трех базовых величин. Те, у которых спидометр превышает допустимую скорость на 30 и более километров в час – штраф в размере от трех до десяти базовых величин.

Повторное нарушение скоростных режимов в течении года наказывается штрафом в размере от пяти до пятнадцати базовых величин или лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года.

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