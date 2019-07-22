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Суд вынес приговор бизнесмену, который купил квартиры на миллион долларов за 10% от цены

23.07.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Фрунзенского района сегодня вынес приговор директору строительной компании «МонолитСтройИнвест» Михаилу Здункевичу. Он признан виновным в завладении 11 новыми квартирами в «Маяке Минска» и неуплате налога после их продажи. Срок наказания — 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.


В решении суда говорится и о судьбе квартир, общей стоимостью 2,5 млн рублей, которые застройщик «Зомекс Инвестмент» передал Михаилу Здункевичу в 2016 году после уплаты всего 10% от цены, а он их продал другим людям. Пока шли суды, жилье, которое теперь принадлежит другим собственникам, было под арестом. Однако «Зомекс» исковых требований к Здункевичу не предъявил и теперь арест снят.

Стоит отметить, что застройщик по делу проходил как свидетель и не он стал инициатором уголовного преследования своего должника. Гособвинитель после оглашения приговора уточнила, что «Зомекс» имеет право потребовать возврата своих квартир.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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Он признан виновным в завладении 11 новыми квартирами в «Маяке Минска» и неуплате налога после их продажи.
 
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