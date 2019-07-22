25.07.2019 года в период времени с 11:00 до 13:00 состоится выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» с заместителем начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области – главным судебным медицинским экспертом по Минской области Владимиром Николаевичем Семенко-Бояринцевым. Прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская д. 128А каб. 18 (экспертно-криминалистический сектор по Смолевичскому району Жодинского межрайонного отдела). «Прямая телефонная линия» и предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам 8(01776)27545, 8(01775)34022.