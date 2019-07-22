Территория инновационного развития

Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в научно-технической сфере, организация дополнительных рабочих мест для резидентов, выделение дополнительных площадей, а также исследование и выпуск инновационных продуктов, — «Минский областной технопарк» — одно из предприятий, которое всегда идет в ногу со временем, не останавливаясь на достигнутом. Это неудивительно, ведь парк является местом, где «живут» инновации. Но время течет быстро, и чтобы всегда быть впереди, нужно быть гибким и смотреть далеко вперед.





Первое полугодие — это время подведения итогов работы, по которым уже можно судить о многом.

Резиденты технопарка

Напомним, что в Минском областном технопарке на сегодняшний день зарегистрированы четыре резидента.

Пятый год резидентом парка является ЧТУП «Артизан», которое в рамках реализации инвестиционного проекта организовало производство стеклопакетов с подогревом и инновационного смарт-стекла с переменной прозрачностью.





ООО «БМЕ-Дизель» статус резидента получило в 2015 году. Предприятие занимается производством дизельгенераторных установок, дизельных насосов, фронтальных погрузчиков, а также инновационного снегоболотохода на шинах низкого давления и другой техники.

Производственное унитарное предприятие «ЭТОН- ЭЛТРАНС», которое два года является резидентом парка, занимается производством продукции электротехнического назначения, реализовывает проект «Разработка и освоение троллейбусов с повышенным автономным ходом» и др.





В минувшем году в технопарке появился новый резидент — ООО «Акриловые краски». На территории Минского областного технопарка они производят инновационный продукт: самосшиваемую стерол-акриловую дисперсию с повышенной адгезией, с низким содержанием летучих органический соединений.

Инновационная активность резидентов

За 6 месяцев нынешнего года объем производства продукции резидентами технопарка составил 9246,9 тысячи белорусских рублей, в том числе инновационной на сумму 5440,5 тысячи белорусских рублей. Достичь этого удалось, прежде всего, благодаря увеличению объемов выпуска инновационной продукции предприятий-резидентов, которая востребована не только в Беларуси, но и за рубежом.





— Сегодня фактические показатели, которые доведены нам, мы добросовестно выполняем, — рассказывает главный инженер Минского областного технопарка Владимир Эдуардович Ходарцевич. — И если в прошлом году в наш адрес звучало немного критики, например, в отношении «Этона», то за прошедшее полугодие предприятие и технопарк в целом значительно прибавили по многим показателям. Тот же «Этон», например, только за 6 месяцев текущего года выпустил инновационной продукции на сумму 1590,5 тыс.руб., а за прошлый год — только на 2000! Оснований для критики уже нет. Все резиденты технопарка выполняют доведенное им задание, идут уверенно и ровно. Темпы роста производительности труда и заработной платы выполняются, увеличивается количество рабочих мест.

Цифры свидетельствуют: резидентами технопарка не только увеличен объем продукции, но и постоянно прорабатывается вопрос расширения линейки своей продукции. К примеру, «БМЕ-Дизель» уже разработал и создал насос для горнодобывающей промышленности и снегоочистительную машину (снегомет), которая сейчас испытывается. Не отстают от них и другие предприятия.





Для превращения технопарков в действенный инструмент ускоренного развития малого и среднего инновационного предпринимательства Президент Республики Беларусь подписал Указ №105 от 12 марта 2018г., согласно которому научно-технические парки вправе формировать фонды инновационного развития. Воплощение в жизнь этого указа дало возможность предприятиям еще активнее развиваться. За счет отчислений научно-технологического парка и его резидентов сформирован собственный фонд, порядок использования средств которого, в том числе условия их выделения резидентам на безвозвратной основе либо в виде займов, определяется в технопарке, конечно, по согласованию с Государственным комитетом по науке и технологиям и Миноблисполкомом. Говоря простым языком, резиденты перечисляют в фонд определенный процент от прибыли (согласно Указу технопарки и их резиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль при упрощенной системе налогообложения в размере суммы денежных средств, которые были перечислены ими в отчетный период в формируемый фонд инновационного развития и др.), средства которого потом могут использовать для развития и модернизации своих производств.





— В данный момент ведутся работы по проектированию нового цеха и административного корпуса для «БМЕ-Дизель», — продолжает Владимир Эдуардович. — В минувшем году они успешно защитили свои бизнес-планы и на нашей территории планируют наладить выпуск новой модели снегоболотоходов. Это стало возможным, в том числе, благодаря сформированному фонду, и эти средства будут направлены на модернизацию производства «БМЕ-Дизеля», запуск новой покрасочной камеры и другие нужды.

Made in Belarus

Резиденты технопарка активно рекламируют свою продукцию на международных и республиканских выставках. За участие в недавней выставке белорусской продукции и услуг «Made in Belarus», которая проходила в рамках форума по китайско-белорусскому сотрудничеству и региональному развитию в рамках инициативы «Пояс и путь» на территории индустриального парка «Великий камень» в конце июня — начале июля нынешнего года Технопарк и «БМЕ-Дизель» награждены дипломами за участие.

— Экспозиция ГП «Минский областной технопарк» работала в составе экспозиции Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, — рассказывает помощник генерального директора Александр Иванович Степук, который много труда вкладывает в развитие технопарка, организации выставок и др. — Экспозиционная площадь, выделенная на открытой площадке резиденту технопарка «БМЕ-Дизель» составила 16 м2 . На закрытой площадке на стенде были представлены основные раздели деятельности предприятия: производство и реализация дизель-генераторных установок, дизельных насосов для системы орошения и снегоболотоходов.





На открытой площадке в торгово-выставочном центре Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень» демонстрировался снегоболотоход БМЕ-1013. Это полноприводное самоходное многоцелевое транспортное средство, предназначенное для перевозок, доставки людей и оборудования, выполнения ремонтно-восстановительных, аварийно-спасательных и патрульных работ в различных условиях.

— За время проведения выставки нашу экспозицию и стенд посетили представители Администрации Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Министерства транспорта и коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и др., посол Китайской Народной Республики и представители деловых кругов; представители Бюро по делам развития внешней торговли КНР; Министерство коммерции КНР, руководители частных организаций, — говорит Александр Степук. — Все дали высокую оценку производимой продукции.

К слову, снегоболотоходы БМЕ пользуются популярностью и работают у пограничников, спасателей и представителей других служб, хорошо показали себя в суровых условиях бездорожья.

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Инновации давно превратились в основную движущую силу экономического и социального развития. Внедрение инноваций, новых технологий обеспечивают эффективную модернизацию экономики. В Минском областном технопарке давно и успешно в тесной связке работают наука, инновации и производство, а предприятия работают надежно и слаженно, в очередной раз доказывая перспективность и прибыльность внедрения в жизнь передовых технологий.

К печати подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора и из архива Минского областного технопарка.