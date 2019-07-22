Подведение итогов деятельности Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям за первое полугодие 2019 года состоялось 16 июля (на фото). Участие в мероприятии принял заместитель начальника учреждения «Минское областное управление МЧС» Игорь Александрович Дувалов.

Началось подведение итогов с вступительного слова начальника отдела Николая Николаевича Наумика, затем по каждому из направлений выступили заместители начальника отдела. В ходе докладов Игорь Александрович Дувалов особое внимание уделил «проблемным» вопросам в работе отдела. Отдельный акцент был сделан на рост пожаров и гибели людей, а также поиск эффективного решения данной проблемы при помощи скорейшего решения кадрового вопроса, а также привлечения максимального количества заинтересованных структур и организаций, смотровых комиссий. Также был отмечен тот факт, что в прошедшем полугодии Смолевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям из отдела третьей категории стал отделом второй категории по численности работников.

По каждому из негативных моментов в работе отдела Игорь Александрович и руководство Смолевичского РОЧС анализировали причины появления «проблемных» вопросов, а также предлагали наиболее рациональные и эффективные пути решения возникших ситуаций. Не были оставлены без внимания и положительные стороны работы отдела.

В ходе совещания также были определены задачи на второе полугодие 2019 года.

Игорь Александрович акцентировал внимание участников на необходимости поддержания боеготовности гарнизона на надлежащем высоком уровне, соответствии всех работников своим квалификационным требованиям, активизации профилактической работы с населением и на объектах, необходимости регулярной объективной оценки работы отдела его руководством.

После подведения итогов в преддверии Дня пожарной службы Республики Беларусь Игорь Александрович пожелал работникам Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям крепкого здоровья, благополучия, успехов, мирных и спокойных будней.

Смолевичский РОЧС.