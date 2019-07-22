Белорусские школьники завоевали медали на трех международных олимпиадах

Источник материала: Tut.by

Белорусские школьники добились успехов на международных олимпиадах, в частности, по математике, физике и биологии. Рассказываем, кто привезет домой медали.



Фото носит иллюстративный характер. Изображение: ioi2018.jp

60-й Международная математическая олимпиада в Бате (Великобритания)

Как сказано на сайте Министерства образования, участникам чемпионата мира по математике среди школьников старших классов предлагалось решить 6 задач (по три задачи в день, два дня подряд), каждая из которых оценивается в 7 баллов. Максимальное количество баллов за все задания — 42 балла. Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом, из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

В итоге белорусская команда завоевала четыре медали. Обладатели серебряных медалей — Владислав Зверик (выпускник лицея БГУ) и Александра Новик (выпускница гимназии № 41 в Минске), бронзовые медали получили Павел Вериго (выпускник гимназии № 71 в Гомеле) и Владислав Кощенко (учащийся 11 класса гимназии № 1, Барановичи). Похвальные отзывы получили Георгий Гамезардашвили (выпускник лицея БГУ) и Полина Черникова (одиннадцатиклассница минской гимназии № 41).

50-й Международная физическая олимпиада в Тель-Авиве (Израиль)



Фото: Министерство образования РБ

Физическая олимпиада состоит из двух туров — теоретического, на котором участникам предлагаются три-четыре теоретические задачи, и экспериментального, в ходе которого учащиеся должны выполнить одно или два задания. Туры проводятся в разные дни, на каждый из них выделяется по пять часов.

Белорусская команда завоевала пять медалей. Евгений Дедков, выпускник борисовской гимназии № 1, стал обладателем золотой медали. В 2018 году на 49-й Международной олимпиаде в Лиссабоне Евгений был награжден серебряной медалью.

Александр Каленчиц, Алексей Быков, Михаил Макей (выпускники лицея БГУ) и Андрей Коцевич (выпускник лицея № 1 имени А.С.Пушкина в Бресте), награждены бронзовыми медалями.

30-й Международная биологическая олимпиада в Сегеде (Венгрия)

Международная биологическая олимпиада состоит из двух туров — теоретического и практического, в которые включены вопросы и задания по основным разделам биологии: клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных и человека, этология, генетика и эволюция, экология, биосистематика. Туры проводятся в разные дни, на каждый из них выделяется по пять часов.

Белорусская команда была представлена четырьмя участниками — и все они завоевали медали.

ДаниэльТрухан, выпускник минской гимназии № 18, стал обладателем серебряной медали. Бронзовые медали получили Екатерина Каминская, выпускница гимназии № 10 в Минске, Антон Кацубо, выпускник лицея БГУ, и Владислав Поличенко, выпускник Могилевского областного лицея № 3.