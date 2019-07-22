В Беларуси изменили Трудовой кодекс. К каким изменениям готовиться работникам

Источник материала: Tut.by

Отцы и отчимы смогут требовать у нанимателя декретный отпуск, а матери с детьми до трех лет — отправляться в служебную командировку. Отпускникам разрешили работать на полную ставку, а с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новшества ожидают работников из-за отредактированного Трудового кодекса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Декретницам разрешили отправляться в командировки

Белоруски, у которых есть дети в возрасте до трех лет, после вступления в силу новой редакции Трудового кодекса смогут отправляться в служебную командировку, а также к выходить на работу в выходные и праздники. Наниматели также смогут привлекать их к сверхурочным работам.

Сейчас женщины, у которых есть ребенок до трех лет, сейчас не могут работать в выходные и праздничные дни, трудиться сверхурочно и направляться в командировки. Даже если сотрудница не против, законодательно это запрещено. Например, нельзя было устроиться на работу по скользящему графику, который предусматривал ночные смены.

Ограничения по командировкам и сверхурочной работе оставили только для беременных.

Отцы и отчимы смогут требовать декретный отпуск. Но не больше 14 дней

Нанимателей обязали отпускать мужчин (при их желании) в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата за сотрудником не сохраняется. Отпуск отцу или отчиму при рождении ребенка предоставляется единовременно по его письменному заявлению в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка. Родитель сможет официально взять отпуск в течение шести месяцев с момента рождения, и наниматель не сможет ему отказать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Между тем иная продолжительность и оплата отпуска при рождении ребенка могут быть предусмотрены коллективным договором. Другими словами, по согласованию с работодателем отпуск может быть оплачиваемым, а количество дней — разным.

Месяц на уведомление про изменения существенных условий труда

В новой редакции Трудового кодекса установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда, в том числе об изменении системы оплаты труда, режиме рабочего времени.

В изначальной редакции законопроекта хотели ввести семидневный срок, в который работника предупреждают об изменении существенных условий труда — изменении графика работы или зарплаты. Однако срок оставили на уровне 30 дней. Сделали это из-за того, что недобросовестные работодатели использовали меньший промежуток времени в своих целях.

С добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты

Обновленный Трудовой кодекс предполагает гарантию занятости для добросовестных работников. Так, закон предусматривает, что по соглашению сторон продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с работником, уточняют в Минтруда. Но претендовать на такой контракт смогут работники, которые не допустили нарушения производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. Продлевать контракт с такими работниками будут до истечения максимального срока его действия, а новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. «На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника», — поясняют в Минтруда.

Отпускники смогут работать на полную ставку

Работникам, которые находятся в трудовых отпусках по основному месту работы, разрешили работать по совместительству полный рабочий день или смену. Сейчас работа по совместительству разрешена только на половину рабочего дня.

Особенно этот пункт актуален для людей с относительно большим отпуском — например, учителей, ранее рассказывал зампредседателя парламентской комиссии по труду и соцвопросам Виталий Шилов. Во время своего почти двухмесячного отдыха они смогут официально подрабатывать в других местах на полную ставку (сейчас работа по совместительству разрешена только на половину рабочего дня).

— Никто не запретит врачу пойти в частную клинику и трудиться месяц на полную ставку. Или взять работников предприятий, у которых вредные условия труда и увеличенный отпуск 45 дней. Кто-то может отдохнуть за десять дней, и тогда все остальное время он вправе работать у другого нанимателя без записи в трудовой книжке и с временным договором, — пояснял Виталий Шилов.

Работникам разрешили до полугода трудиться у другого нанимателя

Нанимателям разрешили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника.

Сейчас временно переводить работников на другую работу можно в случае простоя и производственной необходимости. Эта возможность предусмотрена и новой редакцией Трудового кодекса.

Для временного перевода нужно составить приказ, в котором необходимо указать причины и сроки перевода, а также прописать условия оплаты труда. При этом трудовой договор, заключенный с работником, не нужно прекращать, как и составлять новый.

Другой наниматель обязан в том числе обеспечить работнику условия труда, которые соответствуют требованиям по охране труда.

Уровняли работников в материальной ответственности

В обновленном Трудовом кодексе прописано, что что материальная ответственность работников, которые трудятся по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, т.е. только за умышленное причинение имущественного вреда, уточняют в Минтруда.

Сейчас специалисты, которые трудятся по контракту, привлекаются к полной материальной ответственности. Это значит, что сотрудник обязан полностью возместить сумму причиненного ущерба, причем неважно, умышленно он его причинил или нет. В то же время работник, у которого заключен трудовой договор на неопределенный срок, может не компенсировать целиком убытки за случайно поломанное оборудование или испорченную деталь.

В обновленном Трудовом кодексе прописано, что ограниченная материальная ответственность при отсутствии умысла на причинение ущерба будет распространяться на всех работников, независимо от того, трудятся они по контракту или бессрочному трудовому договору.

Узаконили работу фрилансеров

В новой версии Трудового кодекса ввели понятие дистанционной работы.

«Новацией закона является включение в Трудовой кодекс новой главы, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении работы в мобильном режиме, т.е. дистанционную работу, — поясняют в Минтруда. — Развитие информационных технологий позволило применение данной формы трудовых отношений. Она удобна для обеих сторон трудовых отношений. Нанимателю не нужно оборудовать для работника рабочее место, а работник сможет выполнять поручаемую ему работу в любом месте, где будет удобно ему».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Фото: pixabаy.com

На дистанционных работников распространяются нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха, как и на специалистов, которые трудятся на территории нанимателя. Отпуск сотруднику, который работает «на удаленке», предоставляется согласно трудовому договору, но в соответствии с Трудовым кодексом и другими документами, которые регулируют этот вопрос. Проще говоря, рабочий график и отпуска дистанционным работникам наниматели будут составлять по тем же правилам, что и работающим в офисе.